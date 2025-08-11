金管會主委彭金隆專訪／做大產值磁吸人才 壯大金融產業鏈

金管會主委彭金隆上任一年多以來，積極推動「亞洲資產管理中心」，他表示，推動亞洲資產管理中心的終極目標是提升台灣金融業產值、壯大金融產業鏈，吸引更多高階金融人才回流投入，最終是要讓年輕人看到金融業的未來與機會，「不用再去新加坡丟履歷」。

彭金隆接受《經濟日報》專訪時指出，台灣金融業產值占GDP比率長期停留在6%左右，「金融產值不應這麼低」，今年首季已見回升，這趨勢是往上，未來希望朝10%目標邁進，才可以吸引更多人來。

德智體群美 策略全面性

金管會鼓勵業者「各自做大做強」再由金管會負責「串接」銀行、保險、證券、投信等資源，打造跨業整合一站式服務平台，高雄資產專區正是境外整合試驗場。

在人才面，金管會要求進駐高雄專區的金融業者，需提出具體招募與培育計畫，創造高薪職缺，帶動專才回流。另八家外資投信也願在台設區域中心，金管會盼外資投信能把核心的投研中心搬到台灣，在台增聘人手。

彭金隆坦言，現在許多學生選擇科系時，傾向選擇理工科系，導致商管、法政等金融相關領域的人才來源出現失衡「這是一大隱憂」，金融業未來恐將面臨人才供給不足的挑戰。

要吸引更多人投入金融業，就須提升金融業的產值，創造更多機會，當本土人才庫與國際水準接軌，高資產客戶就有理由留在台灣，國際客戶也會進來，產業升級才能長久。

彭金隆從2024年5月至今就任滿周年，他說，金管會過去一年已初步推出施政架構，未來要落實。他更以「德、智、體、群、美」來概括其全面性策略。以下為專摘要。

問：金管會未來的施政重點和目標是什麼？

彭金隆答（下稱答）：初步已推出施政架構，接下來要落實。將分五大面向。「德」確保市場安全與秩序，強化公司治理、推動金控整併。

「智」發展金融科技，推動VASP專法、穩定幣、數位保險公司等。「體」改善金融體質，保險業改革會計與資本結構，銀行提升資本適足率與風險控管。

「群」是要打群架，推動亞資中心，串聯銀行、保險、證券、投信，打造一站式金融產業鏈，也要壯大資本市場成為「亞洲那斯達克」。「美」推動ESG、普惠金融、消費者保護，並與業者建立溝通平台，開放37項業務。

其中亞資中心，金融業要做好兩件事，一是金融業要「各自做大做強」，二是金管會扮演「串接」角色，將各自做大的金融業務，串接起來形成「一站式服務」的金融產業鏈，高雄專區就是最好的試驗場。

做亞資中心 實質效益多

問：亞資中心政策，最終目標是甚麼？對社會帶來何種實質效益？

答：亞資中心參與者是整個金融產業鏈，私人銀行僅是撬動高資產客戶的敲門磚，當財管需求被帶動後，就會慢慢往下擴散到一般客群。

其次，我們希望透過這樣結構工程，讓台灣產業再升級，創造更多機會，讓年輕人也能看到金融業的未來。

現在許多學生在選擇科系時，傾向選擇理工科系，導致商管、法政等金融相關領域的人才來源出現失衡，這是一大隱憂。我們推動亞資中心，是希望把金融產值拉高，吸引更多人才投入金融業。

我們已要求進駐高雄專區者，需提出具體增聘人才與培訓計畫。國際人才回流、創造高薪工作環境，才會有產業吸引力。

國際人才回流投入，不僅能服務台灣客戶，也能帶回他們在海外服務的國際客戶，進而活絡台灣金融市場。金融業有專業人才，市場才會出現，國內外客戶自然齊聚台灣。

目前承做高資產客戶財管家數已增加到21家，並邀請國際師資培訓本地人才，建立自己人才庫。

另八家外資投信如貝萊德、富達、JP 摩根、施羅德等都已願在台設區域中心並願在台增聘人才，目標是將核心職能移到台灣，串聯國際市場（如日本），並讓台灣成為不只是銷售端，而是研發與管理中心。

問：整體期望是甚麼？

答：金融業產值多年來都維持6%，不應該這麼低，今年首季已經提升了，這個趨勢應該是往上了，我期待能早日突破10%。只有達到這樣規模，才可以吸引更多人來。當人才庫與服務能力提升，高資產客戶與國際客戶自然留在台灣，產業升級才能持續。

談敵意併購 不能擾動市場

問：金管會如何看待「敵意併購」與「合意併購」？

答：金融法規並無「敵意」或「合意併購」的用語，這只是市場習慣的稱呼，差別在法律程序不同。

依《金控法》第26條（股份轉換），雙方公司須先完成各自董事會與股東會同意，簽訂轉換合約後送金管會審視，市場常稱為「合意併購」。即便雙方內部意見分歧，只要程序完成即屬此類。

另一途徑是《金控法》第36條（公開收購），金控若投資金融機構，須先向金管會申請，說明投資理由、可行性與能力。金管會評估對市場穩定、綜效與風險後，核准者才可進一步公開收購，過程中對方公司可能事先不知情，市場因此稱為「敵意併購」。公開收購多以現金進行，以提升透明度與確定性。

問：金管會在金控整併中的角色？

答：金管會是「市場秩序的維護者」，非「資源分配者」。經營權爭議應由公司透過董事會與股東會等內部程序解決，金管會不介入決定歸屬。

金管會鼓勵有序且有可行性的整併。法規修正目的在於避免「監理套利」，確保無論採用哪種途徑，最終都能達成「同一目的、同一監理」的原則。

金管會不贊成可能導致市場擾動的併購行為，尤其是沒有能力或可行性評估就發動的案子，這類行為可能對市場股價和消費者造成不確定性。

問：近期法規修正重點及公開收購要求？

答：近期修法主要是讓整併流程更明確、穩健，尤其要求申請金控法第36條投資案時，須證明具備完成併購的能力與可行性，避免僅作財務試探而半途而廢，造成市場不安。

公開收購是第36條核准後的執行方式之一，並非整併主體。金管會傾向要求以現金方式一次購足，因現金交易清楚確定，能提高透明度並降低糾紛，修正條文也明確設定應於一定期限內完成。

問：台灣金融整併的實務狀況及成功率如何？

答：金管會成立至今，已有65個整併案例，顯示金融整併一直存在且活躍。絕大部分成功的金控整併案例都是透過金控法第26條，即換股合併完成，僅有六件是透過公開收購完成，顯示其存在市場機制限制與難度。

壽險保單 要當心「保證」風險

問：壽險業目前面臨哪些主要體質問題？特別是長期保單的「保證」問題？

答：當前壽險業面臨的核心問題，是數十年前發行的保單，直接「保證」了未來所有的利率。

保險是要提供長期「保障」，但保險公司是否有能力提供長期「保證」，這件事情要小心。保險業應該要知道，自己有多大能力，可以保證多長，量出為入。

若你要賣「長期保證」保單，那你就需要很高資本適足。把你這些未來商品做好風險管理，你風險低、資本適足要求就低。

如果保險公司無法承擔這些「保證」的風險，一旦結構性改變，整個產業可能崩潰，這個對全民都不是好事。

應建立類似股市的「鎔斷機制」，讓市場能重新公平議價。

問：「非長期保證」，保單會長成怎樣？會變成一種定期壽險概念嗎？

答：要看業者風險承受度。客戶還是希望穩定產品，但業者不能沒有任何（資本）支持情況下，去發行這麼長的「保證」。要回歸到風險為基礎概念去做。不能說市場喜歡甚麼，就去賣這個產品。

若是我是一家資本雄厚、強韌的保險公司，我當然可以「保證」很多呀，我扛得起呀。但不能市場喜歡，我就去賣，你把風險遺留在後面，那誰來收？又由這個制度來收，也對消費者不公平。

這個「保證」是公平的，例如未來死亡率下降了，你當時收高保費，就應該要適度回饋；但是當結構性改變了，萬一壽險扛不起了，整個產業垮掉了，對全民也非福，應該有一個類似股市鎔斷機制，大家有重新開始，公平議價的可能性。

資本是以風險為基礎，你若要做高風險、高報酬，就是高資本，這是很合理。你要載更多貨品，噸位就要加大，否則你如何應付波浪。目前我們請業者研議。舊保單會用既有方式處理，新保單不能讓他再累積風險。

問：您之前提過，壽險過去十年超過2兆元做匯率避險，外匯風險和外價金如何調整更好？

答：這波匯率波動，大家應該要警覺說，過去這樣的避險方式，有真正避到風險嗎？過去八年花了1.8兆元，十年超過2兆元，這次兩元衝擊有避到甚麼嗎？

若依照此趨勢不變，我們預估，很合理的，未來十年會超過3兆元。我們要思考，壽險匯率風險是財報波動，還是未來現金流風險。其實壽險業不怕波動，波動是會上就會下，你不用緊張，會天亮就會天黑，不用害怕黑夜，黑夜完就會天亮。

壽險業是怕不動。萬一台幣匯率到某個價位就躺平了，你海外這麼多資產，客戶責任（給付）慢慢出來了，海外資產變現了，你又要一一實現損失，這時候，你準備好了嗎？我們請業者思考，經營是否要做一些調整。金管會已有自己腹案。