銀行壽險買台股逾600億元搶除息行情 7月恐變調？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台股。記者余承翰／攝影
據金管會統計，2025年6月銀行與壽險同步加碼台股，抵銷券商的調節力道，使單月金融三業合計淨加碼達600億元，終結連兩個月賣超格局，上半年累計轉為淨加碼401億元。法人認為，除息行情啟動、政策利多及匯市穩定，均推升市場投資信心回溫。

以各業別觀察，銀行業6月加碼253億元，連續第二個月站在買方。銀行主管指出，此舉反映提前卡位第三季起的除息行情，目標鎖定穩定股息收益。

數據顯示，6月底銀行帳上未實現利益回升至3,990億元的近四個月高點，對淨值與資本適足率都有正面挹注。

壽險業6月大舉加碼372億元，終結連兩個月的獲利了結潮。壽險業者分析，台幣持穩降低匯損壓力，加上金管會准許釋出責任準備金的政策紅利，資金動能回升，使壽險積極回補台股部位，搭上除息行情列車。

券商在5月小幅加碼後，6月轉為減碼25億元，法人認為這屬技術性調整，顯示券商對短線行情仍持謹慎態度。

法人指出，6月台股反彈主要受惠AI需求與提前拉貨潮支撐出口及經濟動能，穩住市場信心。不過，7月起各國關稅陸續落地，雖AI相關電子產業具防護力，但第三季經濟動能恐放緩，股市震盪可能影響金融業後續投資節奏。

金管會公布2025年6月金融三業國內外股票投資餘額3兆4,813億元（市價列帳），月增5.34%略高於同月台股大盤上漲4.26%，顯示金融業已緩步回補台股，投資信心回穩。

累計上半年，銀行加碼947億元，為撐盤主力；壽險由減轉增15億元；券商減碼幅度最大，達561億元，三業合計對台股淨加碼401億元。

展望後市，台股7月續揚5.78%，金融三業同享擴大資本利得利多，但需留意銀行、壽險業領完股息後，是否趁股價上漲而趁機出脫，獲利了結落袋為安。

觀察近兩年，銀行都在7月領完股息後常反手賣股，趁填息與反彈獲利了結。

壽險業則因避險成本高，短期恐延續「現金為王」策略。6月底壽險業國內外現金水位達1兆1,224億元，創逾三年新高並連三個月走揚，顯示資產配置仍以防禦為主。

台股 壽險業

