快訊

2小時下破130毫米…南投暴雨淹路成「黃河」 居民無奈

楊柳估明晨轉中颱！最新路徑曝光 周三四靠台、這天「影響最劇烈」

富達亞太區投資者調查：台灣投資人今年來平均報酬率 低於亞太平均

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達國際「亞太區投資者調查」顯示，今年以來，台灣投資人普遍感到市場波動及不確定性。36%受訪者以「波動」或「不確定」形容今年的投資氣氛，20%感到負面或失望，僅8%表示正向或獲利。

調查由富達國際委託YouGov於5月15-28日在六個亞太市場（澳洲、日本、中國大陸、台灣、香港、新加坡）進行，共成功訪問6,525名年齡介於18-69歲人士。台灣投資人從2025年初到受訪時的平均投資回報為1.8%，低於亞太區投資人平均的3.2%。

大部分台灣投資人期望未來12個月回報為6-10%，平均為7.2%，高於亞太區投資人平均的6.5%。多數台灣投資人可接受負10%至10%的波幅，但也有不少人偏好較低波動性。

調查顯示，在台灣投資人當前所持有的投資產品，比例最高前三項分別為股票類產品（80%）、保險產品（67%）、定存（58%）。不過，儘管台灣投資人對於股市前景看法保守，但當問及未來12個月將如何調整資產配置，目前持有股票的投資人中，有34%計畫維持股票投資，更有44%計畫增持。

面對2025年以來的市場波動，台灣投資人有56%維持對於美股的配置，30%減持美股投資，僅14%增持。對於未來12個月計畫配置的市場，首選仍為台股（52%），其次為美國（25%）及全球（20%）；未來12個月最關注的三大產業則是資訊科技（45%）、金融服務（34%）及能源（30%）。

富達國際指出，台灣投資人在波動市況下更趨審慎，但不少人仍選擇維持股票配置。波動是投資歷程的一部分，市場調整有時反而提供吸引的入市時機。投資人宜建立全球多元化投資組合，以分散風險並從多個來源獲取可持續的收益。

股票

延伸閱讀

亞太生技論壇11日登場 大咖獻策

香港財管市場蓬勃 管理資產逾4.4億美元 年增13%

中信金拚永續 推三大策略

PEUGEOT全球CEO首度來台並預告208將重返台灣市場 展現原廠高度重視台灣市場

相關新聞

最大砍債潮！金融三業半年砍債逾3000億元 為哪樁？

據金管會統計，2025年6月金融三業合計減碼債券578億元，累計上半年淨減碼規模達3,197億元寫史上同期最大砍債紀錄，...

賣股自救變回補！壽險與銀行6月加碼台股逾千億 搶發股利財

由於金管會推出暫行措施挽救壽險業被匯損衝擊的獲利，減少壽險業者必須「賣股求現」的壓力，最新統計數據顯示，壽險業在6月已大...

永豐期貨舉辦「高齡關懷體驗活動」 攜手弘道基金會共創友善社會

隨著台灣即將邁入超高齡社會，高齡者在生活環境、醫療照護、社會參與上的挑戰日益浮現。永豐期貨關注這一重大社會變遷，特別邀請...

深耕人才永續 中信金8度獲《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」肯定

中信金控視人才發展為永續關鍵資本，持續推動多元共融、以人為本的職場文化，成效獲國際肯定。亞洲權威人力資源雜誌《HR As...

國泰世華試辦虛擬資產保管業務 首波鎖定高資產客戶

面對虛擬資產市場的快速演進與政府積極完善監管制度的趨勢，國泰世華銀行近日正式獲金管會核准，成為首波試辦「虛擬資產保管業務...

富邦金控、富邦人壽、台北富邦銀行 同獲「友善育兒事業獎」肯定

臺北市政府勞動局8月8日舉辦第二屆「友善育兒事業獎」頒獎典禮，富邦金（2881）及子公司富邦人壽二度獲頒榮譽，台北富邦銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。