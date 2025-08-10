快訊

2小時下破130毫米…南投暴雨淹路成「黃河」 居民無奈

楊柳估明晨轉中颱！最新路徑曝光 周三四靠台、這天「影響最劇烈」

川普關稅戰 國銀上半年砍債券2610億、加碼股市947億

中央社／ 台北10日電

美國總統川普4月初提出關稅政策，引發金融市場震盪，新台幣第2季大升，連帶牽動金融三業上半年投資。根據金管會統計，本國銀行今年上半年呈現增股減債態勢，上半年累計大砍債券新台幣2610億元，股市則呈加碼947億元。

根據金管會統計金融三業持有股債概況，國銀今年6月底持有債券投資成本達9.26兆元，年減1112億元，持有股票投資成本降至5325億元，年減466億元。

觀察國銀今年上半年投資變化，6月減碼債券488億元，已經是連續3個月減碼債券，上半年累計債券大砍2610億元，股市6月則加碼253億元，上半年累計股市加碼947億元。

保險業今年6月底持有債券部位達20兆2989億元，其中，壽險業持有債券部位20兆1952億元，月增163億元，產險業持有債券部位達1037億元，月增16億元；至於股市部分，壽險業與產險業今年6月底持有股票金額分別為24兆51億元與485億元，月增1760億元與22億元。

若進一步觀察壽險業資金運用情形，6月底壽險業海外投資（含國際板債券及外幣保單）規模達21兆6638億元，月減237億元，占資金比重略下降到67.7%。壽險業6月底持有台股部位為1兆9243億元，月增1143億元，占資金比重略增至6%。

統計證券商自營部門在國內外債券與股市的帳面成本，截至6月底，券商持有國內債券成本為1515.06億元，外國債券成本為2543.7億元，國內股票持有成本為908.50億元，外國股票持有成本為38.27億元，其中僅外國債券與國內股票持有成本有所下滑。

壽險業 國際板債券

延伸閱讀

川普再挫集體談判權 美環保署著手終止工會成員合約

川普宣布推動「中亞─歐洲」新貿易走廊 這國家有望最先受益

美國參加塑膠公約目的...川普不想約「塑」

美俄峰會是普亭外交勝利？盼緩解美俄緊張 拖延新制裁

相關新聞

最大砍債潮！金融三業半年砍債逾3000億元 為哪樁？

據金管會統計，2025年6月金融三業合計減碼債券578億元，累計上半年淨減碼規模達3,197億元寫史上同期最大砍債紀錄，...

賣股自救變回補！壽險與銀行6月加碼台股逾千億 搶發股利財

由於金管會推出暫行措施挽救壽險業被匯損衝擊的獲利，減少壽險業者必須「賣股求現」的壓力，最新統計數據顯示，壽險業在6月已大...

永豐期貨舉辦「高齡關懷體驗活動」 攜手弘道基金會共創友善社會

隨著台灣即將邁入超高齡社會，高齡者在生活環境、醫療照護、社會參與上的挑戰日益浮現。永豐期貨關注這一重大社會變遷，特別邀請...

深耕人才永續 中信金8度獲《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」肯定

中信金控視人才發展為永續關鍵資本，持續推動多元共融、以人為本的職場文化，成效獲國際肯定。亞洲權威人力資源雜誌《HR As...

國泰世華試辦虛擬資產保管業務 首波鎖定高資產客戶

面對虛擬資產市場的快速演進與政府積極完善監管制度的趨勢，國泰世華銀行近日正式獲金管會核准，成為首波試辦「虛擬資產保管業務...

富邦金控、富邦人壽、台北富邦銀行 同獲「友善育兒事業獎」肯定

臺北市政府勞動局8月8日舉辦第二屆「友善育兒事業獎」頒獎典禮，富邦金（2881）及子公司富邦人壽二度獲頒榮譽，台北富邦銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。