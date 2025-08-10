最大砍債潮！金融三業半年砍債逾3000億元 為哪樁？

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
債券示意圖。圖／AI生成

據金管會統計，2025年6月金融三業合計減碼債券578億元，累計上半年淨減碼規模達3,197億元寫史上同期最大砍債紀錄，其中銀行業占近八成賣壓，壽險業也由買轉賣，與去年同期大舉加碼7,628億元的榮景形成鮮明對比。

6月銀行業續砍債488億元，已連三個月站在賣方。銀行主管指出，即便6月底收盤匯率持穩，但持債量大的公股行庫以當天早上10點匯價29.12元計算，美元兌台幣仍貶2.5%，使海外債折算新台幣後帳面價值大幅縮水。

壽險業6月淨減碼154億元，結束前兩月的買超。壽險金控主管分析，6月美債各天期殖利率多數下跌，價格反彈，為實現資本利得創造空間。

例如壽險偏好的穆迪A級公司債殖利率降至5.72%，月減21個基點，吸引業者逢高賣出鎖利。金管會數據也顯示，壽險業6月國外投資已轉虧為盈366億元，顯示匯損衝擊顯著減輕，同時也有業者趁機調節美債部位。

券商6月賣海外債10.5億元、加碼台債74.8億元，合計淨加碼64億元。但相較銀行與壽險合計逾640億元的賣壓，整體金融三業當月仍呈淨減碼。

累計上半年，以銀行業砍債2,610億元，是金融三業中最大者，壽險業淨減碼628億元，券商僅加碼41億元，合計金融三業上半年砍債3,197億元，反映整體資產配置更加保守。

法人指出，7月美國財政部增發公債推升殖利率小幅反彈，但下半年降息預期仍高，美債資產地位穩固。隨市場消化供給壓力，債市波動過後有望回穩，金融業後續減碼步伐可望放緩。

