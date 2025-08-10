賣股自救變回補！壽險與銀行6月加碼台股逾千億 搶發股利財

由於金管會推出暫行措施挽救壽險業被匯損衝擊的獲利，減少壽險業者必須「賣股求現」的壓力，最新統計數據顯示，壽險業在6月已大舉回補國內外股票。

根據金管會所公布的最新統計，全體壽險業者在6月的國內股票及海外股票部位，若扣掉股價上漲的部分，實際上分別加碼372億及410億元，合計加碼國內外股票782億元，若再加計銀行在6月淨加碼台股253億元，則壽險、銀行兩大金融業共計加碼台股逾千億元，達1035億元，都和除權息旺季來臨，搶在上市櫃公司除權息之前買進更多股票，等著再發一筆股利財有關。

壽險業大買台股782億元，和壽險業者在5月大賣股債2812億元「自救」的景況大相逕庭，當時壽險業者分別大舉減碼國內外股票1352億元，其中，台股552億、海外股票800億元。不過另一方面，壽險業者在6月仍有淨減碼海外債與台債，分別減碼155億和36億元。

業者指出，主要和6月美債價格與台債價格都上揚，使業者有評價利益因此獲利了結有關。其中，10年期以上台灣公債價格在6月上漲2.31%，另外美債價格在6月平均上漲2.58%；業者在設算時，主要以壽險業債券部位平均約有12%為台債，海外債占比88%，非AC比重10%以及台幣匯率在6月升值0.09%等數據來換算。

對於壽險業者在股債操作方向不同，對此業者指出，主要和上市櫃公司從6月起進入股利發放旺季，台股加權指數六月上漲4.26%，壽險業者除了先進行一波獲利了結之外，也再進場回補高殖利率個股來趁著除權息旺季發一筆股利財，因此整體仍淨加碼台股372億。此外AI題材仍火熱，S&P500指數六月上漲4.96%，也使壽險業者同步大舉加碼海外股票。

而以銀行業來看，統計數據顯示，銀行在6月淨加碼台股253億元，整個台股部位在6月底增至5325億元，亦和壽險業動機一致，趁除權息旺季再買進更多的台股，等著在7、8月獲配更多現金股利。至於債券部位則有9兆3712億，比起5月銀行業債券部位大降2585億元刷新單月降幅紀錄，在6月銀行業者反而大買債券624億，據悉主要認為聯準會降息腳步越來越近，促使銀行業者反手回補債券部位。

而證券業的國內股票部位若以成本價計算，則總部位908.5億元，6月減碼台股24.57億元，但卻轉投台債，在6月加碼74.8億元，至於以美債為主的海外債券，則微幅減碼10.51億元。