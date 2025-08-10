永豐期貨舉辦「高齡關懷體驗活動」 攜手弘道基金會共創友善社會

隨著台灣即將邁入超高齡社會，高齡者在生活環境、醫療照護、社會參與上的挑戰日益浮現。永豐期貨關注這一重大社會變遷，特別邀請弘道老人福利基金會於總公司舉辦「高齡關懷體驗活動」，讓員工親身感受年長者的日常不便，強化同理心，並凝聚企業內部對高齡友善社會的認同與行動力。

本次活動中，弘道老人福利基金會運用高齡體驗裝備，讓參與者穿戴特製護具，模擬視力退化、關節僵硬、聽力受限等退化狀態。透過走樓梯、撿拾物品、操作手機等看似簡單的日常動作，讓員工體會老化對生活的影響。

永豐期貨董事長林家進指出，高齡化已不再只是家庭或政府的議題，更是企業應積極參與的公共責任。透過教育與體驗，讓員工在日常工作與服務中，學會更多理解與包容，是企業實踐社會永續的重要一環。尤其金融產業長期服務廣大客群，更應具備對不同年齡層的敏感度與友善態度。

弘道老人福利基金會表示，透過與企業合作推動高齡體驗活動，不僅提升員工對高齡族群的關注，也有助於建立友善的職場文化與對外服務品質，進一步擴散尊重與同理的價值觀。

永豐期貨長期投入永續經營與企業社會責任，本次與弘道老人福利基金會的合作正是實踐「健康與福祉」及「減少不平等」的具體行動。未來也將持續推動多元公益活動，凝聚員工向心力，為打造高齡友善社會盡一份心力。