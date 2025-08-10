深耕人才永續 中信金8度獲《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」肯定

中信金控視人才發展為永續關鍵資本，持續推動多元共融、以人為本的職場文化，成效獲國際肯定。亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》於8日舉辦「2025亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work For in Asia 2025）頒獎典禮，中國信託金控自全臺360家參選企業中脫穎而出，不僅連續八年獲獎，今年再度榮膺「金獎」，展現企業在幸福職場與人才永續領域的卓越表現。

頒獎典禮假台北南港展覽館二館舉行，由中國信託商業銀行人力資源發展處處長凌欣慧資深副總經理代表受獎。「亞洲最佳企業雇主獎」是亞洲人力資源領域最具指標性的獎項之一，2018年起將臺灣納入評選，今年以「多代際協同－跨越代際，賦能成功」為主題，聚焦企業需建構跨世代協作生態。中信金控長期致力於打造兼顧家庭照顧、身心健康與職涯成長的全方位幸福環境，讓新世代員工與資深同仁皆能安心成長、發揮所長，展現出多元包容的職場氛圍。

透過完善福利制度與共融文化，中信金控擴大安家生養，兼顧員工職涯與家庭照顧，提供優於法規的產假、陪產假、親子假及員工關懷假；積極推動性別平權，提供女性充分發揮的舞臺，今年中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠榮獲《The Asian Banker》「亞太年度最佳個人金融領袖」，成為亞洲首位獲獎的女性專業經理人，彰顯中國信託對多元共融職場的長期承諾。

人才培育方面，中信金控積極延攬全球人才，透過IA（International Associate）計畫培育跨國金融菁英，並支持身心障礙者與原住民就業，實踐公平就業精神；針對在職進修需求，中信金控發展多元培訓機制與提供豐富學習資源，推動各類專業訓練及職能導向發展策略，搭配跨國、跨職能歷練，建構完整人才庫（Talent Pool）。同時，中信金控與國內外知名學府合作，如與美國賓州大學華頓商學院合作設計客製化訓練課程，導入一流師資與資源，2024年訓練總經費逾新臺幣2億元，展現對人才培育的重視與承諾。

秉持We are family品牌精神，中信金控營造幸福、包容且充滿活力的企業文化，深受員工認同。除本次榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」金獎，亦接連獲得2024第十七屆TCSA台灣企業永續獎「人才發展領袖獎」等殊榮。中信金控將持續推動多元共融與幸福職場發展，攜手員工打造成為「臺灣第一、亞洲領先」的領導品牌。