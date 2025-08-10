快訊

MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

「超商最頂微波食品」 網激推這款義大利麵：已連吃三天

美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰世華試辦虛擬資產保管業務 首波鎖定高資產客戶

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰世華銀行宣布正式獲金管會核准，成為首波試辦「虛擬資產保管業務」的金融機構之一，鎖定高資產客戶推出虛擬資產保管服務。國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行宣布正式獲金管會核准，成為首波試辦「虛擬資產保管業務」的金融機構之一，鎖定高資產客戶推出虛擬資產保管服務。國泰世華銀行／提供

面對虛擬資產市場的快速演進與政府積極完善監管制度的趨勢，國泰世華銀行近日正式獲金管會核准，成為首波試辦「虛擬資產保管業務」的金融機構之一。有別於市場上多數由虛擬資產平台業者（VASP）提供保管功能或僅服務企業客戶的模式，這次試辦業務憑藉嚴謹的資安防護及風險控管機制，鎖定高資產個人客戶推出虛擬資產保管服務，提供客戶簡便且安全的保管機制。

國泰世華銀行觀察，虛擬資產保管的專業，不僅在於技術革新，更涉及組織、人才與風控的全面升級。國泰世華銀行虛擬資產保管試辦業務聚焦三大亮點：

一、建立多層次資安防線

國泰世華銀行以「私鑰管理」為核心，設計完整保管架構，採用專門存放加密貨幣私鑰的機構等級冷錢包，並建立多層授權簽核流程，完善各項風險控管機制。為了落實洗錢防制，國泰世華導入先進的鏈上金流分析工具，從過去單純識別並驗證客戶身分的「Know Your Customer (KYC)」，延伸至可識別和驗證虛擬貨幣交易地址以防止洗錢的「Know Your Address (KYA)」，以及可追蹤交易流向的「Know Your Transaction (KYT)」，掌握虛擬資產流向與風險輪廓。

二、導入嚴謹的金融交易標準 推出可信賴的虛擬資產保管服務

相較於多數虛擬資產平台業者所提供的保管服務，國泰世華憑藉銀行的金融專業角色，結合既有法遵專業與高資產客戶服務經驗，提供符合法規且更完善的虛擬資產保管服務。未來國泰世華將以高規格的保管業務為基石，專注於提升虛擬資產的流動性與應用價值，為客戶打造長遠而穩固的虛擬資產解決方案。

三、前瞻布局數位金融人才與組織升級

面對虛擬資產領域的快速變化，國泰世華在試辦階段即進行內部同仁教育訓練，未來將持續觀察市場發展，並透過與業界的交流與合作，引進前瞻觀點與創新技術，藉此驅動組織內部的知識迭代與升級，強化組織韌性與專業能量。

展望未來，國泰世華將以這次虛擬資產保管業務為起點，持續探索虛擬資產應用，並秉持「合規、安全與創新」三大核心原則，攜手主管機關與產業夥伴，共同打造值得信賴的虛擬資產金融服務。

華銀 國泰世華 洗錢防制

延伸閱讀

國壽亞資中心高雄專區賣出業界第一單 投保保費380萬

再下一城！永豐金證券獲准為首家進駐高雄資產管理專區券商

券商做富豪財管慘敗？僅銀行10分之1戶數 發生什麼事？

國泰世華支持流行音樂文化 驚喜贊助蔡依林新專輯《Pleasure》 搶聽會

相關新聞

國泰世華試辦虛擬資產保管業務 首波鎖定高資產客戶

面對虛擬資產市場的快速演進與政府積極完善監管制度的趨勢，國泰世華銀行近日正式獲金管會核准，成為首波試辦「虛擬資產保管業務...

富邦金控、富邦人壽、台北富邦銀行 同獲「友善育兒事業獎」肯定

臺北市政府勞動局8月8日舉辦第二屆「友善育兒事業獎」頒獎典禮，富邦金（2881）及子公司富邦人壽二度獲頒榮譽，台北富邦銀...

匯市最前線／台幣29.7~30.1元整理

新台幣匯價上周五（8日）以29.855元作收，一周來升值1.7角或0.56%。展望本周新台幣匯價，預估在29.7元至30...

玉山金11日法說會 談利率匯率、展望

今年金融市場上沖下洗，玉山金在13家金控中打頭陣舉行法說會，預料11日法說會將針對利、匯率及美國關稅影響等經貿變局釋出最...

紓緩房貸荒 央行總量管制評估二種可能方向調整

民眾想買房自住卻借不到房貸，已經成為越來越嚴重的社會問題，尤其央行從去年第三季正式上路的「不動產放款總量管制」已成為市場...

九家金控前七月獲利逾百億 主因股息入帳、匯兌損益

合庫金、凱基金昨（8）日公布7月獲利，受惠股息入帳效益，兩家金控7月獲利均較前月增長，且新台幣7月貶值有利匯兌損益，合庫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。