富邦金控、富邦人壽、台北富邦銀行 同獲「友善育兒事業獎」肯定

臺北市政府勞動局8月8日舉辦第二屆「友善育兒事業獎」頒獎典禮，富邦金（2881）及子公司富邦人壽二度獲頒榮譽，台北富邦銀行今年首度獲獎，並榮獲「單項績優事業組-育兒與親職支持網絡與措施項目」，顯示富邦金控與子公司戮力營造友善育兒職場的成果備受肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控積極落實2021年訂定的ESG四大永續策略，其中在友善職場的部分，依循「激勵」策略，持續推動全方位的員工照護，打造友善育兒之職場環境，以提升所有富邦人的健康福祉。感謝台北市政府勞動局的肯定，未來，富邦金控與子公司將持續打造友善共融的職場環境，以全面的照護與關懷，促進員工身心健康，展現正向力量，成為幸福職場的典範企業。

富邦金控與子公司持續推動多元共融的友善職場，為支持員工生育，除了提供優於法令天數的10週產假、8天產檢假、8天陪產檢及陪產假外，亦提供每胎新生兒10萬元的生育補助、6歲以下育兒補助提升至每年2.4萬元。2024年富邦金控與子公司共計補助逾4,800人次、發放逾1億7,200萬元，並迎來逾760名富邦新生寶寶。

同時，富邦金控亦持續優化員工持股信託，自2025年起，依職級增設級距並調增各級距提撥金額，預計每年投入之公提金超過8億元、增幅逾6成，增進員工的向心力與認同感，以正向力量樹立幸福職場典範。

富邦人壽致力促進勞資共榮，2024年5月與工會簽訂團體協約，除了與母公司富邦金控相同的多項優於法令勞動條件及福利之外，另有職場內外意外事故關懷金、職業病關懷金、員工持股信託等多元福利。2024年富邦人壽總計發出逾1億元生育及育兒津貼、照顧共2,697名富邦子女。

富邦人壽表示，企業競爭力來自正向積極的員工，唯有勞資雙方建立互相尊重和信任的基礎，公司才能永續發展，多項優於法令的勞動條件及員工福利，也具體實踐富邦人壽對員工關懷與照護之承諾，確保員工權益完善，不僅促進企業進步，對於保險業也具有指標意義，致力使勞資關係穩定與職場和諧，實現「正向力量 豐富生命」企業理念。未來富邦人壽也將持續推動多元、公平、共融的DEI企業文化，提升員工的幸福感與投入度，落實推動社會永續的重要使命，打造「健康快活、工作悠活、學習樂活、公益暖活」的幸福企業。

台北富邦銀行致力推動全方位員工照護，不僅提供優於法令的生育休假與補助，自2016年起更展開「女性員工母性健康保護計畫」，為孕產員工提供生育諮詢、照護及好孕祝福禮，2024年共關懷241位孕產同仁，並持續舉辦親職教育講座，邀請兒童醫學、親子關係、教養等專家傳授育兒技巧，透過賦予專業資源增加育兒後援，打造友善育兒職場。

同時，台北富邦銀行也把這份幸福感傳遞至偏鄉，2023年開始，每年號召員工募集家中八成新的學用品、書籍、玩具等物資，陪伴偏鄉地區原住民孩童快樂成長，促進社會共好，獲得「單項績優事業組-育兒與親職支持網絡與措施項目」肯定。北富銀表示，友善育兒職場環境已不再是企業的福利選項，而是企業永續經營的關鍵投資，唯有員工無後顧之憂，才能為公司全力衝刺、邁向穩健營運，未來將持續投入資源完善職場環境，創造員工的「有感幸福」。