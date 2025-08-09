紓緩房貸荒 央行總量管制評估二種可能方向調整

民眾想買房自住卻借不到房貸，已經成為越來越嚴重的社會問題，尤其央行從去年第三季正式上路的「不動產放款總量管制」已成為市場一致指向的最主要源頭，據透露，央行內部已著手評估，至少年底之前總量管制政策仍維持不動，但會檢視在放款的計算上，會否有微幅調整的空間，其中，以銀行已經和民眾完成「簽約對保」，只等撥款的案件豁免在計算範圍之內的可能性最高，另一個方式，則是把都更危老的放款，比照銀行法第72條之2的方式，排除在不動產放款的計算範圍，央行可能會在下月的理監事會議上，詢問理監事關於總量管制政策鬆綁的可行性。

金融圈人士指出，由於房貸攸關民眾居住權益以及社會安全，因此在央行的總量管制上較有對房貸業務鬆綁的空間，而且除了上述的房貸申請案已完成「簽約對保」案件較有被放行豁免在計算範圍之列的空間，其他的情形則在央行不願看到總量管制出現破口的情況，較難有被排除在計算範圍的可能性。

據了解，可能的作法，會是央行採取彈性調整的機制，定一個限期，例如在某一個日期之前的「已簽約並完成對保」的房貸案，即使日後撥款時也可以不計入央行的總量管制範圍之內，銀行自然就能從現在完全擠不出部位的窘境解脫，民眾也可脫離排隊數月等撥款之苦。

至於建商，只得自求多福。金融圈人士指出，央行的總量管制政策如果願意調整，也是基於民眾的購屋權益和紓緩排隊潮，建商有大小之分，大型建商現在仍「口袋滿滿」，因此，即使預售屋的銷量很差，但大型建商的口袋仍很深，因此在不少建案才會出現銷量連三成都不到，但建商死撐著不降價，就是因為過去20年來賺太多，還有實力可以撐過去；至於小建商，雖然財務壓力的確很大，但央行也不太可能為了小建商開門。

上周四金管會特別對於「房貸荒」，要求銀行公會和每家銀行都要設置單一的申訴陳情窗口，但不少銀行高層私下坦言，真正的關鍵仍在央行的總量管制，如果總量管制不適度鬆綁，就算銀行開單一窗口受理申訴，但每件申貸案仍得排上好幾個月，據各銀行內部盤點的平均所需排隊時間，倘若排隊3個月能排到貸款，已經是非常理想的狀況，許多貸款申請案在目前額度已「爆掉」之下，從8月初開始排隊，恐怕要等到明年農曆年前，貸款才下得來，但倘若央行願意把銀行和客戶「已簽約完成對保」的案件排除在計算範圍之列，就不致發生客戶即使向銀行簽完約、完成對保，還得等上3、4個月以上才能獲得撥款這種問題。