金融市場上沖下洗 玉山金法說會 談利率匯率、展望

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控。 玉山金控／提供
玉山金控。 玉山金控／提供

今年金融市場上沖下洗，玉山金（2884）在13家金控中打頭陣舉行法說會，預料11日法說會將針對利、匯率及美國關稅影響等經貿變局釋出最新看法與展望。

由於玉山金前七月獲利年成長30.9%在金控中一枝獨秀，法人關注利差、海外、財管等獲利動能，以及保德信投信併入後的綜效與發展。

玉山金法說會前將先舉行記者會，由玉山金董事長黃男州親自主持，因斥資27.62億元收購的保德信投信已於7月1日完成交割，董事長一職由金控總座陳茂欽擔任，總經理則由梅以德續任，屆時梅以德亦將出席，將說明未來布局與合併綜效。

玉山金7月自結單月稅後純益34.5億元，月增32.6%；累計稅後純益202.1億元，創歷年同期獲利最高，較去年同期增加30.9%，每股獲利（EPS）為1.25元。今年以來每月皆維持累積獲利創歷史新高的佳績。

據了解，玉山銀行調整存放款結構有成，帶動利差擴大，加上放款動能、財務操作皆佳，累計稅後純益200.7億元，年成長40.8%。該行去年財管手續費收入135億元、年增率45%。

