響應金融大回饋 業者提金融教育、支持TISA專案

中央社／ 台北9日電

金管會主委彭金隆提出金融大回饋計畫，盼金融業不只是冰冷數字，也能更接近社會大眾。金融業者紛紛響應提出相關規劃，富邦金持續推動永續金融與提升金融教育，中信金提到支持TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）專案，也制定全球通用的整體薪酬政策。

金管會去年12月首度提出「金融大回饋計畫」想法，彭金隆近日透露規劃方向，初期希望鼓勵業者申請新業務時，應思考效益如何回饋，像是高雄資產專區開放多項業務，業者也在申請書上提到，未來業務產生效益時的相關回饋。

彭金隆說，金管會鼓勵業者發展具特色的回饋內容，業者可以揭露回饋內容在永續報告書或網站上，金管會也會透過評核、行政措施，給予金融機構正向支持，促進社會共同推動金融大回饋計畫。

金管會銀行局局長童政彰指出，希望金融業回饋計畫進一步思考中心思想、達到哪些目標，受眾可獲得哪些利益，金管會不是以法規強制推動金融回饋，而是倡議式推動，每家金融業其實也各有擅長面向。他也提出4面向作為建議指引，包括金融教育與素養提升、支持地方與弱勢發展、綠色金融與永續發展、善盡社會企業責任。

至於金融大回饋規劃，富邦金表示，持續推動永續金融，展現企業社會責任，透過數位防詐教育、員工福祉提升、健康促進與弱勢關懷，擴大金融普惠影響力，打造友善永續環境。

富邦人壽從硬體設施到溝通服務也洞察高齡者需求，像是增設聽障輔聽器、提供放大字體與重點標示的文件等無障礙服務。

富邦金指出，金融教育是提升全民財務安全的關鍵，子公司北富銀自1998年起推動「小富翁理財營」，從一般學童到聽語障、偏鄉與弱勢孩子，培育逾8200名小小理財家。同時，為強化高齡長者的金融知能，北富銀與弘道基金會合作開發富足人生桌遊，啟動講師培訓，打造更友善的金融環境。

配合金融大回饋計畫，中信積極推動普惠金融，推出定期定額基金智能理財免手續費或信管費等優惠活動，降低投資門檻，支持TISA帳戶專案，配合主管機關規劃時程上架產品，並提供ESG產品及可靠金融服務。中信也攜手公益機構發行公益認同卡，持卡人消費同時以回饋做公益。

中信金指出，透過各基金會致力公益項目，中國信託慈善基金會持續推動點燃生命之火愛心募款運動、台灣夢兒少社區陪伴扎根計畫、愛接棒計畫；中國信託反毒教育基金會推動反毒教學工具開發暨人才培育專案、逆風同行高關懷兒少專案等。

回饋員工面向，中信金表示，制定全球通用的整體薪酬政策，並以個人績效給予適當調薪，提供每年員工親子假1天及員工關懷假7天，高度重視員工福祉。

中信金 富邦金 金管會

相關新聞

九家金控前七月獲利逾百億 主因股息入帳、匯兌損益

合庫金、凱基金昨（8）日公布7月獲利，受惠股息入帳效益，兩家金控7月獲利均較前月增長，且新台幣7月貶值有利匯兌損益，合庫...

中信攜台壽 擦亮樂齡金融

台灣邁入超高齡社會，銀髮族在財務規劃、照護需求與健康維護上的挑戰日益加劇。中信金控旗下中信銀行與台灣人壽昨（8）日共同參...

富邦金樹立友善職場典範

台北市政府勞動局昨（8）日舉辦第二屆「友善育兒事業獎」頒獎典禮，富邦金控及子公司富邦人壽二度獲頒榮譽，台北富邦銀行今年首...

投資逾500億 台壽進軍桃園航空城

中信金昨日公告，旗下子公司台灣人壽將攜手榮運，標下桃園航空城土地，據了解，該地將打造集倉儲物流、商場、國際旅館於一體的複...

黃金銷美祭關稅 金價漲

國際黃金期貨價8日盤中一度大漲逾2%，原因是美國據傳已對進口1公斤金條祭出關稅，此舉可能顛覆全球金市，並導致全球最大黃金...

獨／台壽標下航空城土地 將斥資500億元蓋桃園巨蛋型場館

中信金8日公告，旗下子公司台灣人壽將攜手榮運，標下桃園航空城土地，據了解，該地將蓋桃園巨蛋型運動場館，由雲豹籃球隊承租，成為雲豹的主場，而該投資計劃預計投資金額高達500億元。

