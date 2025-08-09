聽新聞
投資逾500億 台壽進軍桃園航空城
中信金昨日公告，旗下子公司台灣人壽將攜手榮運，標下桃園航空城土地，據了解，該地將打造集倉儲物流、商場、國際旅館於一體的複合型園區，並將蓋容納萬人的桃園巨蛋型運動場館，由雲豹籃球隊承租，成為雲豹主場，而該投資計畫預計投資金額高達五百億元。
台壽與榮運昨日簽署合資協議，將成立「中信榮盛股份有限公司」，共同參與桃園航空城基地土地標售案。根據規劃，「中信榮盛」總投資規模逾五百億元，台壽持股百分之五十一，榮運則持有百分之四十九，未來將整合雙方資源與專長，打造複合型園區，「中信榮盛」預計於今年第四季啟動營運。
據了解，雙方此次合作可望為桃園航空城注入新的發展動能。「中信榮盛」將於近期完成董監事推選，預計由五位董監成員組成董事會，展現雙方對此案的高度重視與長期經營決心。
