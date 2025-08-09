投資逾500億 台壽進軍桃園航空城

國票金控將在明年6月全面改選董事會，加碼戰已提前火熱開打。據知情人士透露，國票金的公股陣營數月前從接近7%的水位持續加碼，迄今持股部位已增加近10%，最新的總持股水位已達18%。而台鋼集團和耐斯集團的持股合計約在18%，由於台鋼及耐斯集團已確定將支持公股陣營，泛公股大聯盟的持股水位合計已達36%，明年改選「變天」可能性比先前更高。

2025-08-08 18:09