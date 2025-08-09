富邦金樹立友善職場典範

台北市政府勞動局昨（8）日舉辦第二屆「友善育兒事業獎」頒獎典禮，富邦金控（2881）及子公司富邦人壽二度獲頒榮譽，台北富邦銀行今年首度獲獎，並榮獲「單項績優事業組-育兒與親職支持網絡與措施項目」。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控積極落實2021年訂定的ESG四大永續策略，其中友善職場部分，依循「激勵」策略，持續推動全方位的員工照護，打造友善育兒職場環境，以提升所有富邦人的健康福祉。感謝台北市政府勞動局肯定，未來，富邦金控與子公司將持續打造友善共融的職場環境，以全面的照護與關懷，促進員工身心健康，展現正向力量，成為幸福職場的典範企業。

富邦金控與子公司持續推動多元共融的友善職場，為支持員工生育，提供優於法令天數的十周產假、八天產檢假、八天陪產檢及陪產假外，亦提供每胎新生兒10萬元的生育補助、6歲以下育兒補助提升至每年2.4萬元。2024年富邦金控與子公司共計補助逾4,800人次、發放逾1億7,200萬元，並迎來逾760名富邦新生寶寶。

同時，富邦金控持續優化員工持股信託，自2025年起，依職級增設級距並調增各級距提撥金額，預計每年投入公提金超過8億元、增幅逾六成，增進員工的向心力與認同感，以正向力量樹立幸福職場典範。

富邦人壽致力促進勞資共榮，另有職場內外意外事故關懷金、職業病關懷金、員工持股信託等多元福利。多項優於法令的勞動條件及員工福利，也具體實踐富邦人壽對員工照護承諾，不僅促進企業進步，對於保險業也具有指標意義，未來富邦人壽將持續推動多元、公平、共融的DEI企業文化，提升員工的幸福感與投入度。

台北富邦銀行也重視員工的育兒生活與工作平衡，舉辦多場親職教育講座，邀請兒童醫學、親子關係、教養等專家傳授育兒技巧，透過賦予專業資源增加育兒後援。此外，北富銀也把這份幸福感傳遞至偏鄉，2023年開始，每年號召員工募集家中八成新的學用品、書籍、玩具等物資，陪伴偏鄉地區原住民孩童快樂成長，並獲得「單項績優事業組-育兒與親職支持網絡與措施項目」肯定。