中信攜台壽 擦亮樂齡金融

台灣邁入超高齡社會，銀髮族在財務規劃、照護需求與健康維護上的挑戰日益加劇。中信金控（2891）旗下中信銀行與台灣人壽昨（8）日共同參與由國家生技醫療產業策進會主辦的「第二屆高齡健康產業博覽會」，攜手展示一站式的樂齡金融與健康照護創新服務。

中信金控今年以「感動照顧 世代同行」為核心精神，展區共分為三大主題：「感動金融」、「感動生態圈」及「世代資產管理」。

活動揭幕由台灣人壽董事長許舒博、中信銀行總經理楊銘祥、個人金融執行長楊淑惠與台灣人壽策略長葉栢宏共同主持。中信銀行開發的「中國信託樂齡友善ATM」，憑藉其創新性、實用性及推廣潛力，榮獲「十大高齡友善科技、產品與服務」獎項，由賴清德總統親自頒發給中信銀行總經理楊銘祥。許舒博表示，台灣人壽聚焦「保險＋健康養老服務」策略，主推結合保障、資產累積與傳承功能的樂齡保單，協助民眾穩健規劃退休藍圖。同時，首次在實體展中展示「健康樂活管家」平台，該平台自2024年上線以來，已整合超過30項居家醫療、照護媒合與生活支持等長照資源，實現保險公司從「賠付」走向「陪伴」的服務轉型。此外，台灣人壽亦成立「中國信託樂活股份有限公司」，進一步強化在樂齡事業的布局。

楊銘祥指出，面對高齡社會挑戰，銀行打造「看得清、按得懂、用得安心」的數位友善體驗。包括ATM與App大字介面設計、VR防詐互動裝置、AI智能防詐提醒系統等科技創新，結合人臉辨識與行為分析，即時偵測異常交易，有效守護長者資產安全。此外，中信銀行亦與Apple合作推出「ABC智能引導」掃碼服務，從分行入口、取號、到反詐提醒，提供完整數位陪伴。

台灣人壽首創「高齡錄音AI智能質檢」系統，協助業務員與高齡客戶溝通更精準。另開發「高年級俱樂部」網站平台，專為銀髮族設計大字版介面，整合益智遊戲、健康知識與「阿龍動動六式保健操」，鼓勵長者以3S原則（簡單、安全、動起來）培養運動習慣。

中信銀行將於9月率先發表《樂齡金融白皮書》，並透過503位高齡金融規劃顧問師、247位家族信託顧問師、629位退休理財顧問與493位CFP專業人員，提供全方位財務服務；台灣人壽則動員近8,000名業務員，串聯產業夥伴打造高齡友善社會。邀請民眾即日起至8月10日親臨世貿中心一館中信展區，感受金融與照護結合的創新力量。