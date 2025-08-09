九家金控前七月獲利逾百億 主因股息入帳、匯兌損益

合庫金（5880）、凱基金昨（8）日公布7月獲利，受惠股息入帳效益，兩家金控7月獲利均較前月增長，且新台幣7月貶值有利匯兌損益，合庫金前七月每股稅後純益（EPS）0.82元，凱基金前七月累計獲利突破百億元，EPS 0.6元。

7月步入上市櫃公司現金股息發放旺季，挹注金控整體獲利動能。合庫金7月稅後純益23.7億元，較上月成長10.8%，主因證券及人壽子公司單月轉虧為盈，六家子公司7月全數獲利，合庫金累積前七月稅後純益為123.8億元，較去年同期略減3.5%，減幅持續縮小，EPS 0.82元。

合庫金主要子公司合庫銀行7月稅後純益20.8億元，則是較上月減少13.1%，主因兌換及金融商品操作收益略減，但淨息收與手續費收入則增加，合庫銀前七月稅後純益126.6億元，年增1.9%。合庫金表示，合庫銀今年來利息淨收益有較大幅度增加，彌補了FX SWAP換匯交易的收益減少，倘排除去年台灣高鐵換約補償金一次性收入因素，獲利年增率將有雙位數。

凱基金控受惠股息入帳，以及旗下壽險獲准提外匯價格變動準備金，強化避險操作彈性，子公司包括凱基人壽、凱基證券7月獲利較前月分別大幅成長55%、40% ，推升凱基金7月單月自結稅後純益為51.5億元，月增42%，累計前七月稅後純益達106.2億元，站上百億大關之上，較去年同期年減幅度也收斂至36%，EPS為0.6元。

凱基金控指出，凱基人壽7月受惠於股息收入進帳，以及掌握市場脈動實現股票獲利，單月稅後純益38.1億元，累計前七月獲利48.8億元，年減45%。凱基人壽日前獲金管會「人身保險業責任準備金計提基礎調整」暫行措施許可適用，7月釋出的保險責任準備金將全數用以厚實外匯價格變動準備金，強化凱基人壽外匯避險操作彈性，降低匯率波動的影響。