小金額可買外國債券 櫃買：門檻降低配合業務開放

中央社／ 台北8日電

櫃買中心表示，主管機關為因應金融科技創新，協助金融科技業者辦理金融創新實驗案落地，以及實踐普惠金融，開放證券商經營自行買賣特定外國債券業務，證券商與投資人交易外國債券，可以不足債券發行辦法所載最小交易面額來辦理。

櫃買中心今天發出新聞稿指出，一般來說，債券交易金額較高，散戶投資人參與不易，但債券為固定收益商品，投資人可有穩定的債息收入，持有至到期並可收回投資本金，適合希望穩定收息的投資人，透過此項業務開放，投資人小金額也可參與債券投資，可望降低投資人投資海外債券門檻，有助於促進普惠金融。

櫃買中心為配合主管機關此項業務開放，已訂定相關業務管理辦法，於7日公告實施。

櫃買中心表示，主管機關致力打造台灣成為亞洲資產管理中心，此項業務開放將為小額投資人提供投資外國債券新管道，使得投資人在國內就可以小金額投資外國債券，增加投資選擇，證券商並可透過此服務接觸更多投資人，了解投資人需求，持續設計商品提供給合適之投資人，以達到亞洲資產管理中心為台灣留財留才的目標。

櫃買中心提醒，既有證券商申請此項業務，或是僅經營此項業務的證券自營商，應先向櫃買中心提出申請，經櫃買中心審查後，再轉陳主管機關核准後方可經營。

債券 櫃買中心 散戶投資人

