富壽進駐高資產專區1個月成績單出爐 與北富銀共創保費逾5,000萬

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

富邦人壽獲得金管會核准進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」，為首批獲准試辦營運的保險業者之一，專區據點為高雄苓雅分公司，持續拓展財富管理及國際保險（OIU）兩大業務，並配合銀行專區試辦，合作推動保險融資業務，7月進駐以來陸續推出OIU及高資產客戶專屬商品，8月起於台北富邦銀行擴大銷售，受理保費超過5,000萬元，亦將攜手北富銀合作保險融資業務，滿足高資產客戶更靈活的資金運用。

富壽表示，本次開辦外幣分紅壽險及外幣利率變動型壽險等兩項專區試辦商品，其設計不受現行人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金之最低比率規範限制，加上穩健的財務體質及信譽，商品推出後詢問熱度持續升高。

專區據點日前已受理自台北富邦銀行進件，客戶符合財力證明淨資產超過1億元之高資產客戶標準，投保分紅高保障商品，新契約保費換算台幣超過5,000萬，為高額投保案件，顯示此商品彈性資產配置與長期財務規劃功能，深獲高資產客戶青睞。

此外，為進一步協助客戶彈性運用資金，富邦人壽將辦理保險融資業務，共計9項「保費融資」商品及32項「保單融資」商品，包括台、外幣利率變動型與分紅型指定商品，除將攜手台北富邦銀行提供保險融資服務外，並持續與多家金融機構洽談合作，協助高資產客戶提升資產運用效率。

保費 保險 台北富邦銀行

