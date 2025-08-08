合庫金自結前七月獲利123億元 EPS 0.82元

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫金（5880）7月稅後純益23.7億元，較上月成長10.89%，主因證券及人壽子公司轉虧為盈，上月六家子公司全數獲利。金控累積稅後純益為123.82億元，較去年同期略減3.54%，減幅持續縮小，每股稅後純益 0.82元。

主要子公司合庫銀行7月稅後純益20.89億元，較上月減少13.1%，主因兌換及金融商品收益略減，息收與手續費收入則增加。累積至7月稅後純益126.66億元，較去年同期增加1.98%；主要來自利息淨收益有較大幅度增加，彌補換匯收益減少，倘排除去年台灣高鐵（2633）換約補償金一次性收入，成長率更達雙位數。

合庫證券單月獲利1.25億元，不僅單月轉盈，且累積稅後純益亦已由虧轉盈，除了經紀手收及承銷業務成長，積極調整自營投資部位業見成效。合庫人壽單月獲利1.05億元亦轉虧為盈，上月美元回升，且申請外匯價格變動準備金新制已獲主管機關核可，相較舊制提存與沖抵都可100%全額。目前資本適足率仍有1,400%以上，體質穩健。

