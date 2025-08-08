快訊

獨／台壽標下航空城土地 將斥資500億元蓋桃園巨蛋型場館

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣人壽。圖／台灣人壽提供
台灣人壽。圖／台灣人壽提供

榮運8日公告，將攜手台灣人壽，標下桃園航空城土地，據了解，該地將蓋桃園巨蛋型運動場館，由雲豹籃球隊承租，成為雲豹的主場，而該投資計劃預計投資金額高達500億元。

榮運今天重大訊息說明，國際儲運公司基於營運規劃，與台灣人壽保險公司於8日簽署合資協議，共組設立專案公司，並透過此合資公司開發桃園航空城計畫優先產業專用區I基地，專案公司預計於2025年第4季開始營運。

