衝刺高資產業務 富邦人壽、玉山銀揭專區成績單

中央社／ 台北8日電

金管會推動亞洲資產管理中心，金融業積極推動業務，富邦人壽今天表示，持續拓展財富管理及國際保險（OIU）2大業務，攜手北富銀合作推動保險融資業務，受理保費逾新台幣5000萬元；玉山銀也透露，7月高雄專區累積400客戶，資產管理規模（AUM）約新台幣400億元。

根據金管會統計，目前已有15家銀行、3家保險業者進駐高雄專區。

富邦人壽為首批獲准試辦營運的保險業者之一，專區據點為高雄苓雅分公司，7月進駐以來陸續推出OIU及高資產客戶專屬商品，8月起在台北富邦銀行擴大銷售，受理保費超過台幣5000萬元，也將攜手北富銀合作保險融資業務。

富邦人壽指出，這次開辦外幣分紅壽險及外幣利率變動型壽險等2項專區試辦商品，設計不受現行人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金之最低比率規範限制，商品推出後詢問熱度高。

專區據點日前已受理自台北富邦銀行進件，客戶符合財力證明淨資產超過1億元的高資產客戶標準，投保分紅高保障商品，新契約保費換算新台幣逾5000萬元。

為進一步協助客戶運用資金，富邦人壽將辦理保險融資業務，共9項保費融資商品與32項保單融資商品，包括台、外幣利率變動型與分紅型指定商品，除了將攜手北富銀提供保險融資服務外，持續跟多家金融機構洽談合作。

玉山銀行是首批獲准進駐高雄專區的業者之一，玉山銀行私人銀行暨財管事業總處資深副總經理張綸宇表示，光7月就累積約400位顧客，資產管理規模（AUM）約400億元，未來將推出專屬產品，選定客群提供投資諮詢，預期未來3至6個月可看到效益、1至2年讓民眾有感。

張綸宇談到，亞洲資產管理中心成立後，客戶關注保險及金融資產融資、家族辦公室、跨境金融服務、私募基金等服務，未來也將串聯台灣、香港、新加坡，協助客戶進行投資規劃。

根據金管會統計，截至今年6月底，國銀申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，玉山銀AUM規模達2253億元排名第3，高資產客戶人數達2586人居冠。張綸宇透露，玉山銀從2024年3、4月開始推動內部組織改造並聚焦高端顧客，目前已超過2700戶，戶數穩居國銀之冠。

