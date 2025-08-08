金管會提醒辛勞的父親們規劃適足保險五點不漏 健全家庭保障

今天父親節，金管會提醒爸爸們在為家庭及事業努力打拚之際，也別忘了定期檢視自身的保險保障是否足夠，建議五大注意重點，並依人生各階段保障需求調整投保內容，完善保險保障，成為家人最堅定的依靠。

金管會建議爸爸們可依自身經濟狀況，挑選符合自身需求的保險商品，預先規劃保險保障：剛為人父的爸爸，於保險預算規劃有限的情況下，可選擇投保定期壽險搭配傷害、重大疾病或醫療保險，以較低保費獲得適足保障；已累積相當財富的爸爸，則可適度提高保險金額，或是投保終身保險與健康保險，給自己及家人更全面的保障。另建議爸爸們，當工作較穩定及經濟狀況較寬裕時，可適時投保年金險、醫療險或長期照顧保險，及早啟動退休準備，減輕家庭照護壓力，享受安穩無憂退休生活。

金管會另提醒爸爸們，市面上保險商品保障內容各不相同，投保前應充分瞭解自身的保障需求並衡量經濟能力，可避免買到不適合或是無力負擔的保險商品，同時注意下列事項：

一、保障內容與給付條件：保險公司針對不同風險衍生之保險需求，設計不同保障範圍的商品，投保前，應確實瞭解所投保商品的保障範圍及給付條件(例如：承保範圍是僅限於意外事故所導致的，抑或疾病與意外事故皆包含)，以確保商品符合自身需求，避免衍生日後爭議。

二、保險期間：每個保險商品的保險期間均不相同，如為定期保險或一年期保險商品，除了需注意商品續保相關約定外，亦須留意保險期間到期前辦理續保之程序，以免保障中斷。

三、主約或附約：有些商品是以附約型態銷售，須搭配主約方可購買，保險期間通常為一年期，因此就附約而言，須注意主約可能提供終身保障，但附約須完成續約程序，保險公司才會繼續提供保險保障，且有最高可續保年齡的限制。

四、除外責任：除外責任是指保險公司不負給付責任的項目，為維護自身權益及避免產生理賠爭議，訂約前宜充分瞭解。

五、等待期間：依保障項目不同，部分健康保險商品訂有30日至90日不等的等待期間，被保險人於這段時間所發生的疾病，保險公司不負給付責任。

金管會另外提醒爸爸們，可於財團法人保險教育專區的保險路徑圖認識人生各階段之保險需求，並得透過壽險公會網站的保戶園地項下「保險需求試算專區」，或保障型保險商品平台進行保障缺口的簡易試算，瞭解目前家庭保障缺口的情形，以作為評估投保需求的參考。