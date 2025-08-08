快訊

獨／斥資500億元！台壽標下航空城土地 將蓋桃園巨蛋型場館

為何庫克贏關稅豁免 陳立武卻成新箭靶？川普差別待遇取決「這步驟」

三重警圍捕車手遭同夥駕車衝撞 3員警受傷、1路人腿骨折送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

新台幣隨亞幣走弱收29.855元 週線終止連4跌

中央社／ 台北8日電
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照

台股逢高賣壓出籠，漲勢受抑，未能為新台幣匯價提供有利支撐，加上亞幣普遍走弱，新台幣昨天因半導體關稅利空出盡展開的猛烈升勢如曇花一現，今天收盤收29.855元，貶值3.5分，台北及元太外匯市場總成交金額11.965億美元。

台灣股匯市昨天因半導體關稅出爐，台積電在美設廠可望豁免，金融市場歡欣鼓舞，激勵股匯市強勁登高，新台幣匯率盤中重返29.7元。

不過激情氛圍散去，台股今天盤中雖創波段新高，隨後賣壓出籠，指數一度翻黑，跌破24000點關卡，終場收在24021.26點，上漲17.49點。

新台幣兌美元今天以29.8元開出，小幅走高至29.77元，而後因外資匯出加上亞幣走弱，匯價翻貶，回到震盪整理格局。

外匯交易員指出，半導體關稅出爐後，市場認為對台積電是利多，台積電7日漲至新天價，吸引外資大舉匯入，昨晚台積電ADR也延續上漲態勢，但今天題材反映告一段落，台股僅收小紅；新台幣匯率方面，仍有部分外資匯入，但不敵匯出力道，加上美元回彈，新台幣重回趨貶走勢。

新台幣今天同步收週線，本週累計升值1.7角或0.57%，週線翻揚，終止連4黑。

外匯交易員說明，7月以來，關稅利空加上外資股利匯出力道疊加，新台幣匯率一路走貶，一度見到30元，但隨著關稅不確定性陸續消除，金融市場回歸基本面，短線新台幣匯率於29.5至30元的偏弱整理。

展望匯市，外匯交易員認為，眼前最重要的是美國經濟表現，這將牽動聯準會後續降息決策，先前公布的就業數據遜於預期，美股受到重挫，投資人降息預期急升，並聚焦下週美國將公布的通膨數據，估數據出爐後，市場方向性會更明確。

新台幣 台積電 台幣匯率

延伸閱讀

關稅利空出盡、台股站穩24000點之上 布局首選跌深題材股及長線趨勢股

金市震撼彈！黃金銷美傳無法免關稅 金價應聲大漲逾2%

美國關稅衝擊台產業恐致4萬人失業 楊智伃：民進黨只顧鬥爭

台積電7月營收重回3000億元 前七月近3兆元

相關新聞

獨／台壽標下航空城土地 將斥資500億元蓋桃園巨蛋型場館

榮運8日公告，將攜手台灣人壽，標下桃園航空城土地，據了解，該地將蓋桃園巨蛋型運動場館，由雲豹籃球隊承租，成為雲豹的主場，...

新台幣隨亞幣走弱收29.855元 週線終止連4跌

台股逢高賣壓出籠，漲勢受抑，未能為新台幣匯價提供有利支撐，加上亞幣普遍走弱，新台幣昨天因半導體關稅利空出盡展開的猛烈升勢...

獨／國票金茶壺風暴擴大！公股股權最新水位18% 明年改選「變天」機率大

國票金控將在明年6月全面改選董事會，加碼戰已提前火熱開打。據知情人士透露，國票金的公股陣營數月前從接近7%的水位持續加碼，迄今持股部位已增加近10%，最新的總持股水位已達18%。而台鋼集團和耐斯集團的持股合計約在18%，由於台鋼及耐斯集團已確定將支持公股陣營，泛公股大聯盟的持股水位合計已達36%，明年改選「變天」可能性比先前更高。

永豐金證券連兩年獨家贊助 PBL 學習成果展 傳承金融素養翻轉教育未來

永豐金證券長期發展普惠金融，致力支持偏鄉教育、提升各族群的金融素養韌性。2024年起，連續兩年獨家贊助誠致教育基金會主辦...

玉山為樂齡金融助力 前進2025高齡健康產業博覽會

「2025高齡健康產業博覽會」將於8月8日至10日在台北世貿中心一館舉行。玉山金控（2884）以「步步穩健，攀登幸福新高...

新台幣午盤貶2分　暫收29.84元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.84元，貶2分，成交金額4.89億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。