新台幣隨亞幣走弱收29.855元 週線終止連4跌

台股逢高賣壓出籠，漲勢受抑，未能為新台幣匯價提供有利支撐，加上亞幣普遍走弱，新台幣昨天因半導體關稅利空出盡展開的猛烈升勢如曇花一現，今天收盤收29.855元，貶值3.5分，台北及元太外匯市場總成交金額11.965億美元。

台灣股匯市昨天因半導體關稅出爐，台積電在美設廠可望豁免，金融市場歡欣鼓舞，激勵股匯市強勁登高，新台幣匯率盤中重返29.7元。

不過激情氛圍散去，台股今天盤中雖創波段新高，隨後賣壓出籠，指數一度翻黑，跌破24000點關卡，終場收在24021.26點，上漲17.49點。

新台幣兌美元今天以29.8元開出，小幅走高至29.77元，而後因外資匯出加上亞幣走弱，匯價翻貶，回到震盪整理格局。

外匯交易員指出，半導體關稅出爐後，市場認為對台積電是利多，台積電7日漲至新天價，吸引外資大舉匯入，昨晚台積電ADR也延續上漲態勢，但今天題材反映告一段落，台股僅收小紅；新台幣匯率方面，仍有部分外資匯入，但不敵匯出力道，加上美元回彈，新台幣重回趨貶走勢。

新台幣今天同步收週線，本週累計升值1.7角或0.57%，週線翻揚，終止連4黑。

外匯交易員說明，7月以來，關稅利空加上外資股利匯出力道疊加，新台幣匯率一路走貶，一度見到30元，但隨著關稅不確定性陸續消除，金融市場回歸基本面，短線新台幣匯率於29.5至30元的偏弱整理。

展望匯市，外匯交易員認為，眼前最重要的是美國經濟表現，這將牽動聯準會後續降息決策，先前公布的就業數據遜於預期，美股受到重挫，投資人降息預期急升，並聚焦下週美國將公布的通膨數據，估數據出爐後，市場方向性會更明確。