獨／國票金茶壺風暴擴大！公股股權最新水位18% 明年改選「變天」機率大

國票金控將在明年6月全面改選董事會，加碼戰已提前火熱開打。據知情人士透露，國票金的公股陣營數月前從接近7%的水位持續加碼，迄今持股部位已增加近10%，最新的總持股水位已達18%。而台鋼集團和耐斯集團的持股合計約在18%，由於台鋼及耐斯集團已確定將支持公股陣營，泛公股大聯盟的持股水位合計已達36%，明年改選「變天」可能性比先前更高。

據悉，「旺旺派」有意透過國票證券的通路來大舉布局委託書，且將由國票證券董事長王祥文負責。業界人士分析，若計入旺中集團接近10%的持股，和美麗華美亞鋼管董事長黃春發，和台產董事長李泰宏的持股大約接近6%，目前所有國票金主要股東持股部位已超過50%，市場上透過委託書可徵求的籌碼更少，同時國票金改選由於有公股出馬，大部分券商會保持中立，將使委託書能發揮的空間更小。

公股陣營大買國票金的持股，據知情人士指出，每家公股平均約加碼1.5%，因此8家行庫合計會加碼12%，且會以總持股水位達到20%為目標；對於國票證內部傳言旺旺派已得到公股的支持，公股人士則駁斥指出，國票金內部紛擾不斷，公股認為根本解決之道就是讓經營主導權轉換。

公股的擔心並非沒有道理。據指出，例如近來耐斯集團大股東、已逝的耐斯集團總裁陳哲芳次子陳冠如，目前是國票證券副董事長，但被歸為旺旺派的國票證券董事長王祥文在半個多月前，曾在國票金控的經營發展委員會提案要解任陳冠如的職務，雖然被國票金控董事長魏啟林擋下，該提案卻轉送入國票證券董事會。國票證將在本月15日開董事會，改由旺旺派的獨董陳學彥來向董事會提案解任陳冠如的職務。

陳冠如被旺旺派鎖定解約，導火線是因先前證期局、證交所裁罰國票證違反公司治理的多項缺失，要求對相關主管究責，主張究責的陳冠如「究責反被指成霸凌」，旺旺派再三對耐斯派發動解任，也使國票金茶壺裡的風暴愈演愈烈。

當初國票金控和旗下重要子公司的董事長或副董事長等高層職務的安排，都出自二年多前國票金包括旺旺派、公股、耐斯集團、黃春發、李泰宏等主要股東所簽署的「五方協議」，但最近「旺旺派」再三發動國票證副董事長陳冠如解任案，形同已破壞當初的五方協議，且使得明年改選前幾乎已不可能有和談協商的可能。

以目前的各方籌碼來看，耐斯集團與旺中集團的持股各有9.9%，而與耐斯集團合作的台鋼集團，持股大約接近8%，還會再往上加碼；而公股陣營現在持股已達18%，也是最有話語權的股東，而以台鋼、耐斯兩大民股將與公股結合的態勢來看，泛公股大聯盟的持股已達36%。

而國票金控在今年董事會通過公司章程修正案，董事席次從現有的13席訂為11席至15席。不具名的金融業高層指出，以泛公股大聯盟現有的持股，對上旺旺派接近10%的持股，倘若董事席次從13席降為11席，只怕到時吃虧的將是旺旺派，現有的3席董事席次明年恐怕更受壓縮。惟有把董事席次擴大至15席，才有分配的機會，而且也能容納5席獨董，把獨董席次增為全體金控董事席次的三分之一。此外，公股的董事席次勢必將較目前大增，另外，台鋼即使單靠目前的持股選舉，也能選上一席。明年改選，旺旺派在沒有協商之下，是否還能維持現有的3席席次，變數也愈來愈多。