保經業黑馬再創高峰 智匯保經蟬聯兩年人力成長冠軍

根據中華民國人壽保險商業同業公會公布的資料，2024年度全台保經代總淨增人數為2,665人，其中有1,421人選擇加入智匯保經，代表新增的人數有超過五成選擇智匯保經，不僅名列新增人數第一，更以33.1%的人力成長率，再度蟬聯業界第一。

這已是智匯保經2023及2024年連續兩年，勇奪保經代人力成長人數與成長率「雙冠王」，展現領先業界的組織號召力與企業實力，樹立嶄新典範。

分析近幾年壽險業務員的流動趨勢，可以發現壽險從業人員明顯從單一保險公司轉向保經與保代通路。相關紀錄指出，壽險公司業務員人數連續三年下滑，2024年登錄人數更是從20萬8,534人下降至20萬5,453人，共減少3,081人。

反觀保經及保代業者整體人數不減反增，登錄人數從16萬7,330人上升至16萬9,995人，逆勢成長增加2,665人。這也印證了業務員對更具商品彈性與發展空間的保經平台需求日增，而智匯保經正是其中最具代表性的首選平台。

智匯保經自2019年9月創立至今短短五年多，人力從最初的250人，快速躍升至突破6,500人（截至2025年6月底），人力成長超過26倍，不僅創下台灣保經代業的紀錄，更於2024年底創立滿五年之際，業務人力正式挺進全國前三大保經公司之列，被視為是業界最受矚目的黑馬品牌。

在近年保險市場劇烈變動的環境下，智匯保經不僅展現出強勁的人力動能，持續穩健成長，並透過獨有且紮實的教育訓練系統與前瞻經營策略，在業績表現上屢創新高。

其卓越的營運成果，贏得多家保險公司一致肯定，更榮獲多家保險公司業績冠軍，包括：全球人壽十冠王、新光人壽十冠王、遠雄人壽十冠王、安聯人壽六冠王、保誠人壽六冠王等榮譽，充分展現智匯保經在市場競爭中，所具備的領航實力與品牌價值。

執行長林健裕指出，智匯保經之所以能脫穎而出，關鍵在於企業文化與制度設計兼顧，創辦初期即面對新冠疫情（COVID-19）與產業變革的雙重挑戰，仍建置出獨有的標準作業流程，並以「利他精神」落實「客戶好、同仁好、自己自然就會好」的經營理念，為同仁打造出一個穩定、紮實且具發展性的事業舞台。

林健裕說，從「新人訓練」到「實戰策略」、「組織發展」等多元課程設計，智匯致力於降低同仁在發展路上的學習成本，讓業務夥伴可以專注服務客戶、發展團隊，進而實現個人成就。

董事長王怡仁表示：「自創立以來，智匯保經始終堅持以『利他』為核心精神，不僅致力於打造一個制度健全、機制完善的成長平台，更是在傳承一種『相信夥伴、成就彼此』的文化。這份價值觀，已深植在每一位智匯人的行動之中，更可以從每位同仁的成就中，看到智匯保經的方向與策略都是正確的。」

智匯也誠摯歡迎更多懷抱理想的同業夥伴及事業體加入，王怡仁願將三十幾年累積的保險業成功經驗，精粹成最簡單的成功方法（SOP），無私傳承給願意相信智匯的夥伴們，協助他們都能「成功在智匯、圓夢在智匯」，一起在這個平台上共享資源、共創價值，讓服務傳遞更多溫度，讓保險真正成為改變人生的力量。

王怡仁強調，連續兩年穩居人力成長冠軍的智匯保經，以勢不可擋的氣勢震撼市場，展現無可撼動的團隊凝聚力與招募火力，下一階段目標明確鎖定於突破8,000人；而面對未來，智匯保經蓄勢待發，下一波成長動能備受期待，勢必再創保險市場新高峰，讓整個保經代業都拭目以待。