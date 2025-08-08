打造樂齡生活全方案 中信金高齡博覽會展現跨世代照護力

臺灣邁入超高齡社會，銀髮族的財務、照護與健康需求日益升高，中信金控（2891）旗下中信銀行與台灣人壽8日共同參與由社團法人國家生技醫療產業策進會主辦的「第二屆高齡健康產業博覽會」。

中國信託金控響應本屆「再青春」主題，以「感動照顧 世代同行」為核心精神，自8月8日至8月10日於台北世貿中心一館打造全方位跨時代金融與健康照護整合方案，邀請民眾體驗最貼心、最科技的樂齡創新服務。

「第二屆高齡健康產業博覽會」中國信託展區設有「感動金融」、「感動生態圈」與「世代資產管理」三大主題，特別邀請台灣人壽董事長許舒博、中國信託銀行總經理楊銘祥、個人金融執行長楊淑惠及台灣人壽策略長葉栢宏揭幕。值得一提的是，中信金控憑藉中信銀行「中國信託樂齡友善ATM」的創新實用、友善服務及市場潛力，且對於樂齡友善社會發展具有正向影響，經主辦單位邀請產官學研專家領袖共同遴選，於「第二屆高齡健康產業博覽會」中榮獲「十大高齡友善科技、產品與服務」獎項，由總統賴清德頒獎予中信銀行總經理楊銘祥。

台灣人壽董事長許舒博表示，台灣人壽以「保險＋健康養老服務」為核心策略參展，針對財務自由的退休理想，主推具備保障、資產累積與傳承功能的樂齡保險商品，協助樂齡族群穩健打造退休財務藍圖。健康照護方面，台灣人壽首度於實體展亮相與產業夥伴共同打造的「健康樂活管家」平臺，自2024年上線以來已整合逾30項長照與健康服務資源，包括居家醫療、生活支持與照護媒合，提供照顧者與被照顧者雙重友善的一站式平臺服務，展現保險公司從「賠付」走向「陪伴」的服務轉型。

中信銀行總經理楊銘祥則強調，為打造「看得清、按得懂、用得安心」的樂齡金融環境，中信銀行持續優化樂齡友善的數位體驗，ATM、APP全面導入大字介面與無障礙設計，首次公開VR防詐互動裝置，透過沉浸式實境體驗，教育民眾辨識詐騙手法。因應高齡詐騙風險，中信銀行自主研發「ATM AI智能防詐提醒」系統，結合人臉辨識與行為分析技術，即時偵測異常交易，守護民眾資產安全。此外，中信銀行攜手Apple推出「ABC智能引導」掃碼服務，將手機轉化為取、叫號機與防詐宣導助手，從入分行到離櫃皆有溫馨提醒。中信銀行客戶約有13%為樂齡族群，分行貼心服務更延伸至離櫃關懷，可依需求預備輔具，落實全旅程的樂齡友善服務。