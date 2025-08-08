服務赴美企業 台新銀研究設點選址考慮美西

快訊

中央社／ 台北8日電

美國總統川普揚言將向所有輸美晶片與半導體開徵100%關稅，但是到美國設廠的廠商可免除。台新銀行總經理林淑真今天說，預期越來越多客戶將有赴美設廠需求，台新銀行已研究美國設點，選址應會考慮美國西岸。

2025高齡健康產業博覽會今天登場，台新新光金控首度參與，以「懂生活．會理財」為策展主軸，打造沉浸式互動展區「Rich Coffee 台新新光智慧咖啡館」，林淑真也現身接受媒體聯訪。

林淑真提及，雖然美國擬對輸美半導體開徵100%關稅，但是到美國設廠的廠商將可免除，因此，預期越來越多客戶有赴美設廠需求，台新銀行目前在美國沒有據點，已在考慮赴美西設點的可能性，但它不一定要在美國當地服務，從台灣的OBU亦可協助、提供資金，滿足客戶海外設廠的財務需求。

對於日本市場，林淑真提到，東京、福岡的業務都非常好，未來若有需求，也會考慮是否增設據點，但目前因為廠商更積極前往美國，對於美國這方面的財務需求，不管是從台灣或海外都可以提供協助。至於東南亞市場，她說明，這方面的需求也有，也會多考慮關稅等面向。

美國 關稅 台新新光金控

