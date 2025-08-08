國泰金攜子公司參與高齡健康產業博覽會 體驗樂齡金融新解方

因應台灣邁入超高齡社會，打造兼顧身心與財務健康的高齡生活，已成全民必修課。國泰金控（2882）秉持「BETTER TOGETHER共創更好」的集團精神，攜手五大子公司於8日參展由生策會、生策中心主辦的「高齡健康產業博覽會」。

以「共好生活聚場」為主題，聚焦高齡者「健康照護」與「財務保障」雙引擎，透過發展健康促進、安養信託、輔具保障到高齡友善的定期定額、ETF理財等面向，邀請民眾體驗多元、友善、安心的樂齡金融新解方，於即日起至8月10日歡迎前往台北世貿一館「高齡健康產業博覽會」，讓國泰陪伴民眾提早準備、健康迎接樂齡理想生活。

國泰人壽於去年首發業界第一本「保戶健康年報」，追蹤800萬保戶健康與潛在風險，其中發現三明治族群女性潛藏的身、心風險迫切需要關注，因此以守護女性身心健康、提倡「預防勝於治療」理念，推出女性專屬健康方案「好康愛防癌定期保險（外溢型）」，針對女性高風險癌症（如乳癌、卵巢癌、子宮頸癌等）與更年期常見健康挑戰（如尿失禁、骨質疏鬆等）提供保障，涵蓋癌症保障、特定手術、到意外骨折三大面向。

為協助更年期女性舒緩情緒困擾，如生活壓力或癌症治療的心理負擔，給予即時支持，國泰人壽特與「蛹之生心理諮商所」合作，保戶可以用八折優惠價享有專屬一對一心理諮商服務，全面照顧高齡女性身體、心理與財務需求。此外，「FitBack 健康吧」透過「好好吃、好好動、好好睡、好心情、好檢測、好照顧」六大健康主軸，透過數據驅動個人化健康旅程，讓保戶主動參與、持續累積健康行動力。甫落幕的第四屆「國泰步步攻億走」，已號召40.7萬人參與、累積1,082億步，將每一步轉化為對健康、環境與社會的正向影響，為永續共好注入前進能量。

國泰世華銀行重視樂齡族群權益，積極響應社會對失智議題的關注，這次展出「反詐體質小測驗」，讓民眾了解如何識詐、防詐，進而透過信託保障財產安全。國泰世華銀行建議民眾可透過「安養信託」服務，保障樂齡長者及身心障礙者的財務安全，免於受到金融剝削及詐騙事件的威脅，守護高齡弱勢經濟自主。「安養信託」可彈性選擇將金錢、保險金、股票或不動產等不同類型之財產，同時交付信託，確保多元財產「專款專用」於退休安養。截至2024 年底，國泰世華銀行「安養信託」的累計信託資產規模已逾新台幣26億元，持續扮演客戶最佳財產守護者的角色，以信託服務協助民眾提升財務健康的量能，積極創造信託永續價值。

國泰產險展出「全齡全域零事故」，推出全方位樂齡守護方案，發表業界首創「個人電動行動輔具綜合保險」，針對電動代步車與電動輪椅使用風險，提供意外維修與第三方責任保障，有效守護高齡者日常出行安全。同時，升級「新世紀常青保險」，納入輔具費用、人工關節與水晶體等醫材補助，涵蓋意外傷害與重大失能，該保單2024年承保逾4千位高齡者，2025年前五個月已近2千人投保。針對樂齡友善服務，國泰產險亦推出「65歲以上優先接聽服務」，訓練客服人員放慢語速應對高齡長者，截至2025年6月累積逾28,000筆進線紀錄。國泰產險以保險商品創新與風險教育為雙引擎，積極推動跨界協作，成為高齡者風險管理的關鍵夥伴。

國泰證券以定期定額三特色三功能，幫助樂齡金融生活更安心，台美股定期定額投資服務強調「低門檻」、「高彈性」、「智慧化」三大特色，其中，台股定期定額結合「日日扣」、「智慧加減碼」、「股息再投資」三大功能，讓民眾以小額資金就能輕鬆進場，享受長期投資的複利效果。

國泰證券觀察，高齡族群對投資理財的參與度正逐年提升，統計2025年至4月，61歲以上用戶相比2021年參與人數成長3倍，顯示高齡者已對透過定期定額進行資產配置更有信心。國泰證券特別優化高齡友善服務，調整App介面與流程，操作更直覺簡單，以降低高齡族群對智慧型手機使用的排斥，提升理財效率與便利性，同時，為守護高齡理財安全，亦結合AI詐騙議題，於展區設置反詐互動裝置體驗，深化民眾對日常詐騙風險的警覺心與投資的正確認知。

國泰投信積極推動普惠金融，為高齡及退休族群量身打造專屬商品及服務，不僅推出退休試算機，幫助民眾預估退休金，並不定期舉辦退休理財講座，提供投資教育及實務建議。此外，更響應金管會推動的「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」制度，成為首波推出TISA級別基金的投信業者，透過簡單易懂的投資工具，協助民眾規劃退休金。

此外，國泰投信現場亦展出成立五周年的人氣高股息ETF—國泰永續高股息(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)（00878），基金嚴選體質穩健、具高配息潛力的台灣企業，並採取季配息機制，累積超過182萬名投資人支持，展現「進可攻、退可守」特色，已成為退休族與理財族群的重要存股選擇。國泰投信邀請民眾加入LINE官方帳號好友，即可獲得實用的「ETF理財貼圖組」，包括聊天必備的「早安」、「OK」、「謝謝你」，更有「抱緊處理」、「我全都要」等有趣圖文，將輕鬆活潑的投資話語融入生活，歡迎民眾一起觀展與下載貼圖，邁出樂齡生活新起點。