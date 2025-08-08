永豐金證券連兩年獨家贊助 PBL 學習成果展 傳承金融素養翻轉教育未來

永豐金證券長期發展普惠金融，致力支持偏鄉教育、提升各族群的金融素養韌性。2024年起，連續兩年獨家贊助誠致教育基金會主辦的「PBL（專題探究式學習，Project-Based Learning）學習成果展」活動，支持偏鄉學童接觸創新教育「做中學」，以實際行動翻轉教育未來。同時，永豐志工於活動現場以情境模擬方式推廣金融素養，累計兩屆影響學童超過數百人，向下扎根金融教育，同時實踐企業永續承諾。

誠致教育基金會於2017年創立「KIST公辦民營學校」（KIPP Inspired School in Taiwan），關注偏遠地區中小學的發展，引入品格教育協助轉型，並連年舉辦「PBL學習成果展」活動。永豐金證券獨家贊助兩屆活動，見證孩子的學習與改變。

2025年「PBL學習成果展」活動邁入第三屆，5日在致理科技大學誠信館熱鬧登場，吸引超過500人參與，包括KIST聯盟學校的中小學生、老師、家長、共學夥伴以及永豐志工，共同感受教育創新的活力與感動。誠致教育基金會董事長李吉仁與永豐金證券總經理蘇威嘉更親手致贈參與證明予11所參與活動的學校代表。

蘇威嘉致詞表示：「教育創新是國家未來的基石，而金融素養是現代公民不可或缺的能力。我們很榮幸透過『PBL學習成果展』活動，讓偏鄉孩子的學習不只停留在作品，更在活動交流中深化、拓展與延續。這不僅是對孩子未來的投資，更是對國家永續發展的承諾，希望培育更多主動發現問題、提出創新觀點與勇於嘗試的人才，也是永豐金證券期待的人才。」

李吉仁則感謝永豐金證券的支持，並強調：「教育是全社會共同的責任。透過KIST學校的努力，我們希望每個孩子都能擁有公平發展天賦的舞台，並在品格與學習中同步成長。」

今年活動邀請全台KIST聯盟學校共51個團隊參展，孩子們透過攤位展示與演講，分享PBL學習成果，參展人透過孩子的視角重新閱讀台灣，展現教育創新的力量。例如，來自雲林縣拯民國小的五年級學生以手作理想城市模型，呈現「我們與理想城鎮的距離」的居住遠景，展現自律與希望的生活理念。同時，永豐志工在現場設置金融知識互動攤位，以情境模擬方式，將「儲蓄」、「消費判斷」與「防詐」概念轉化為生活化、易懂的學習體驗，傳承金融素養與理財知識，幫助孩子培養正確的金錢態度與判斷力。

永豐金證券實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life」的企業願景，積極推廣金融素養教育，鼓勵員工投入志工行動，將金融專業轉化為社會影響力。未來，更將持續擴展至各鄉鎮、社區及學校，並針對原住民、新住民等金融弱勢族群設計適合的講座或活動。期許凝聚企業內外的共好力量，打造金融教育與社會責任並行的永續生態圈。