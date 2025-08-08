快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券「台股儀表板」助攻當沖、波段客贏者全拿。周克威／製表
近期全球市場波動加劇，台股投資人急需高效工具應對挑戰。永豐金證券今年以「用戶分群×平台強化×科技自建」為核心，系統性升級多項平台，宣布「大戶投APP」全新升級，推出技術團隊自主開發的「台股儀表板」，整合四大視覺化工具，打造國內罕見的權威級籌碼分析平台，讓多空決策更高效、更精準。

「大戶投APP」今年持續更新最新服務，5月新增「籌碼分析」功能，獨創即時追蹤主力動態免費服務，這次再度更新。永豐金證券數位金融處處長劉柏甫表示，全新升級的「台股儀表板」有三大特色，展現永豐金證券數位科技領頭羊堅強實力，包括第一、公司技術團隊自建開發；二、整合全市場大數據籌碼且資料視覺化呈現；三、可即時處理數萬筆成交資料。

「台股儀表板」自6月底上線以來，交易金額成長近10%，每日活躍用戶（DAU）顯著提升。透過四大視覺化工具的「大盤疊圖」、「個股漲跌分佈」、「產業熱力圖」及「產業市值排行榜」，投資人能快速掌握籌碼流向，從多空交戰中找到致勝策略。提供兩種模擬操作情境操作使用：

第一，大盤大漲、量能充足：作為波段操作族，此時打開永豐金證券大戶投APP，利用「個股漲跌分佈」釐清資金是否主要流向權值股，再透過「產業熱力圖」一眼看懂色塊溫度，發現強勢資金集中於特定族群，最後用「產業K棒排行」確認產業走勢與大盤相符，做為評估進出場的決策參考。

第二，國際利空、市場崩跌：作為短線當沖客，透過大戶投APP的「大盤疊圖」功能，快速判斷現貨與期貨市場的同步或分歧；再觀察「個股漲跌分佈」伺機掌握由黑翻紅或跌幅收斂的績優股。

其中，「個股漲跌分佈」功能中除了分為上市、上櫃，另外加入影響大盤的「百大權值股漲跌分佈」，以及「產業市值排行榜」中類股以K棒直觀呈現，雙雙寫業界獨家功能，為投資決策的重要利器。

