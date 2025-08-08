快訊

台灣已經失去川普？美國前顧問的「廢文鬼扯」

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

一早致電祝沈玉琳「父親節快樂」！潘若迪現身洩他最近病況

玉山為樂齡金融助力 前進2025高齡健康產業博覽會

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

「2025高齡健康產業博覽會」將於8月8日至10日在台北世貿中心一館舉行。玉山金控（2884）以「步步穩健，攀登幸福新高峰」為主題，展示涵蓋AI理財、信託評估、健康照護與智能防詐等主題，期待透過多元的方式陪伴樂齡族群在各人生階段走得更穩健、更健康。

玉山響應博覽會主題，展出信託需求評估量表，透過平板互動協助參觀民眾快速掌握最適合自身需求的信託規劃方案，並由具高齡金融規劃顧問師、家族信託規劃顧問師資格之玉山信託專家在現場提供諮詢，協助顧客了解如何透過簡易型安養信託、傳承信託、樂活久久信託等多元信託產品，讓退休生活更有保障。

此外，現場更展出最新「投資i-chat」生成式AI金融顧問服務，以問答互動方式即時回答投資市場、金融新聞及基金產品等相關問題。透過生成式AI技術，將玉山投資研究中心的市場分析與投資建議，轉化為更口語、易懂的內容，讓使用者能快速掌握市場方向與相關產品資訊。近期金融詐騙案件頻傳，本次也與警政署合作舉辦防詐宣導，並設置智能防詐體驗區，結合金融知識、詐騙案例與科技應用提升民眾防詐意識。

證券方面，則展示股票e指存與ETF IPO線上申購介面，股票e指存結合常見技術指標與大數據回測資料，幫助投資人掌握市場低點、降低風險。ETF IPO線上申購介面針對高齡族群推出清晰、大字體的友善介面，並設有投資屬性評估與高齡關懷問卷，確保顧客理解風險並安心理財。

此外，本次與公益合作夥伴南山人壽共同參展，從財富管理到健康照護的樂齡全方位服務，南山展區涵蓋長照準備規劃機、樂活退休規劃機、健康守護APP及多款預防失智和記憶力挑戰的互動遊戲，全面提升樂齡生活品質。

玉山金控 退休規劃

延伸閱讀

麥寮鄉玉山宮熱心捐地 公所建造首座多功能風雨球場

解暑假血荒 南山、玉山聯合捐血活動募集逾5500袋熱血

玉山、南山合辦捐血

中信銀行樂齡調查 歸納「想、多、做、少」四現象

相關新聞

玉山為樂齡金融助力 前進2025高齡健康產業博覽會

「2025高齡健康產業博覽會」將於8月8日至10日在台北世貿中心一館舉行。玉山金控（2884）以「步步穩健，攀登幸福新高...

新台幣午盤貶2分　暫收29.84元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收29.84元，貶2分，成交金額4.89億美元

財委會赴國泰世華、華南銀行考察 立委促即時防詐

立委鍾佳濱7日率財政委員會，由國泰世華銀行董事長郭明鑑陪同至國泰世華銀行，以及華南金控董事長陳芬蘭陪同至華南銀行，考察「...

華南永昌證券打造 ESG 實踐場域 從內部節能到供應鏈共好

淨零浪潮席捲全球，永續轉型是企業共同挑戰，ESG表現直接影響競爭力，華南永昌證券不僅自我革新，更與供應商攜手前行，日前特...

估價師示警：房市政策不調、本土型金融風暴要來了

近來接連發生建商財務困難發出停工公告，正心不動產估價師聯合事務所示警，若政策持續高壓調控，遲不調整，勢必將引爆中小型建商...

新台幣開盤升2分 為29.8元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以29.8元開盤，升2分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。