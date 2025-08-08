財委會赴國泰世華、華南銀行考察 立委促即時防詐

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委鍾佳濱率財委會赴國泰世華、華南銀行考察即時防詐機制。鍾佳濱國會辦公室／提供
立委鍾佳濱率財委會赴國泰世華、華南銀行考察即時防詐機制。鍾佳濱國會辦公室／提供

立委鍾佳濱7日率財政委員會，由國泰世華銀行董事長郭明鑑陪同至國泰世華銀行，以及華南金控董事長陳芬蘭陪同至華南銀行，考察「金融機構阻詐機制及臨櫃關懷執行情形」，並由金管會、數發部、刑事警察局、法務部、財金公司等相關業務單位派員與會簡報。

國泰世華銀行董事長郭明鑑表示，國泰世華銀行配合政府的綱領做好防詐及反詐工作，鼓勵大家把詐騙的經驗說出來，才能幫助其他人免於受害，千萬不要覺得跟詐騙沒關係，那只是還沒遇到受害的劇本，請大家謹慎小心。

國泰世華銀行法遵長王佳琪說，國泰世華自2023年7月佈局反詐小組，並在2023、2024於臨櫃阻詐的件數與金額都是同業之冠，透過反詐四面盾牌「知識盾（推廣）、科技盾（偵測異常、阻斷金流）、關懷盾（練就行員觀察客戶行為異常）、聯盟盾（與刑事局、調查局、地檢署公私協力建構反詐防線）」，即時阻詐反詐。

華南銀行董事長陳芬蘭表示，近年華南銀行積極展開防詐行動，並簽署MOU提升警民聯防效能，同時開發AI模型精準防堵金融犯罪發生，也持續加強行員教育訓練，讓行員能夠透過臨櫃關懷，同時在ATM也設有防詐提醒，提升民眾識詐能力。

華南銀行主責防詐的營運管理部曹經理指出，現在詐騙集團分工精細，透過客戶的需求及恐懼進行詐騙，去年已總經理負責召集成立反詐小組，橫跨12個部門共同打擊詐騙，並建立AI模型防堵詐騙，去年也成功攔阻超過3億6千萬，未來也會持續訓練模型，提升阻詐效能。

鍾佳濱表示，感謝兩家銀行協助提供考察說明及場地，也感謝華南銀行示範阻詐關懷的通報流程。前陣子有博弈公司涉及用第三方支付洗錢，而這幾家第三方支付的公司也已經遭數位產業署剔除，從源頭防堵洗錢。

鍾佳濱提到，國泰世華銀行反應，銀行帳戶設控流程目前還是需要通報單，因此也要請刑事警察局、金管會協助，將設控流程電子化，讓打詐通報更加即時迅速。

