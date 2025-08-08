富邦金控偕五大子公司參與2025高齡健康產業博覽會 走進樂齡莊園

台灣即將步入超高齡社會，面對高齡化帶來的健康照護與財務安全挑戰，富邦金控發揮資源優勢，集結富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券、富邦產險及富邦投信等五大子公司首度參與2025高齡健康產業博覽會，於8月8日(周五)至8月10日(周日)期間，前進台北世貿一館，從保險、信託、投資、醫療、風險預防等層面，建構樂齡莊園，化身莊園管理人、糧倉守護者、保衛防風林、契作投資家、耕地規劃師等不同角色，提供專業金融諮詢，全方位打造銀髮友善金融服務，守護長者樂齡生活。

富邦金控（2881）董事長蔡明興表示，富邦金控秉持以人為本的精神，致力提供更貼近高齡族群需求的創新服務與產品，以「金融百貨」的概念，一站式滿足中高齡族群多元金融需求。我們希望陪伴民眾從容面對退休生活，也期盼透過金融的力量，為社會高齡化趨勢提供實質支持與溫暖陪伴。

隨著台灣將邁入「超高齡社會」，退休規劃及醫療保障需求攀升，富邦人壽洞察高齡長者期望，推廣透過保險打造自己的退休三金「生存金、醫療金、長照金」，提供民眾退休後現金流、醫療、長照及傳承的全方位保障。

生存金建議以穩定、安全為第一考量，可善用台幣、外幣具生存金給付的分紅或利變型壽險，以及即期年金險等商品進行不同組合；醫療金可以住院實支實付型、日額型醫療險及手術險等醫療三寶打底，補強重大傷病險；長照金可用長照險轉嫁照護費用負擔。除了針對長者退休後的財務及健康做通盤規劃外，在客戶服務方面，富邦人壽也在營業櫃檯增設聽障輔聽器、放大字體與重點標示文件等無障礙貼心服務；在社會關懷面，則著力高齡憂鬱議題，加強照護長者心理健康，並與老人福利聯盟合作孤獨處方箋計劃，透過企業力量，擴大關懷高齡族群。

為協助高齡者防詐、保全老後資產，台北富邦銀行於高齡健康產業博覽會積極推廣「信託線上簽約」服務，透過此服務，委託人可先在線上簽約，且若符合簽約資格，並將個人資料齊備，於營業時間內最快1小時可完成簽約，而其他的信託相關約定，可等信託監察人時間允許或要進行投資時，再到銀行辦理，大幅提升信託申辦及使用的彈性。

北富銀表示，信託能以簡單、低成本的方式守護客戶資產，經由與銀行約定大筆資金的動用規則，防止詐騙集團得逞，是預防高齡詐騙的實用工具，建議家有年長者的民眾可多利用「信託線上簽約」服務，及早為長輩規劃信託，保障其財產安全。未來，北富銀將持續從產品、服務雙管齊下，推出創新親民的信託商品，並致力優化數位信託服務，拉近信託與民眾的距離，落實信託照護願景。

富邦證券積極推動金融友善服務，於「2025高齡健康產業博覽會」提供高齡族群專屬的理財諮詢服務，協助其規劃安心穩健的退休生活。考量高齡族群亦為詐騙高風險對象，富邦證券特別於開展當日舉辦防詐講座，邀請刑事局警官蒞臨現場，分享高齡族群最常遭遇的詐騙手法與真實案例，提升民眾防詐意識與應對能力。此外，富邦證券亦於官網規劃「樂齡友善專區」及「退休準備專區」，提供符合銀髮族需求的理財資訊與服務。針對已開始規劃退休生活的客戶，每季精選高股息基金、ETF、保險與海外債等適合長期配置的商品，並結合定期定額投資平台，協助客戶穩健累積退休資產，實現安心退休目標。

富邦證券秉持企業社會責任，致力打造「環境友善」、「溝通友善」、「服務友善」的金融服務體驗，提供專業且有溫度的服務，攜手客戶共築更安心、友善的金融生活。

富邦產險為樂齡族提供全方面守護，以「璀璨人生2.0」高齡意外險及抗癌保單「愛藥即時3.0」作為展出主題。「璀璨人生2.0」對於樂齡族生活常見意外事故，提供高達百萬意外住院醫療保額，並給付如住院看護、錢包被竊、食物中毒或輔助器具等費用補償。「愛藥即時3.0」則聚焦於癌症精準治療，為市場首張癌症標靶治療藥物與達文西手術費用實支保障的保單，其初次罹癌標靶藥物費用(含免疫藥)最高500萬保障且賠償期間達三年，亦提供癌症基因檢測10萬及特定粒子放射治療100萬保障，讓民眾有更好品質的治療選擇權。

此外，富邦產險也持續推廣「爺奶說故事帶領人」培訓課程，由爺爺奶奶們化身風險教育帶領人，以說故事方式陪伴孩童們一同體會風險繪本的有趣世界，也鼓勵有同樣夢想的中高齡者一起加入兒童風險教育宣導的行列。

富邦投信針對高齡族群，提供適合的理財策略與投資組合建議，協助投資人進行中、長期理財規劃。富邦投信旗下產品線齊全，基金產品線涵括全球五大洲、各區域、單一國家或不同產業等各類資產，投資人只要到富邦投信，即可達成一站購足的投資目的，滿足各類投資人的理財需求，如：低波動的多重資產配置基金、各類台股市值型ETF、高股息ETF，皆可讓投資人依自身風險承受度與財務需求，打造符合退休目標的理財方案，為未來退休後的現金流提早做好規劃。

富邦投信於博覽會現場亦有專業人員服務，能即時回覆民眾提問，同時也推廣掃描QR Code加入富邦投信官方會員活動，使民眾無論在展覽活動中或活動後，皆能透過富邦投信線上平台，獲取持續的理財資訊與服務。

【2025高齡健康產業博覽會活動資訊】

活動日期：2025/8/8(五)-2025/8/10(日)

展出地點：台北世貿一館

富邦金控攤位編號：財務安心區-D208

活動網站：https://expo.taiwan-healthcare.org/visit-website/homepage