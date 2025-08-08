快訊

華南永昌證券打造 ESG 實踐場域 從內部節能到供應鏈共好

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券舉辦供應商ESG講座，董事長黃進明（前排右）、冠呈能源環控副總經理黃聖凱（前排左），共同號召供應鏈邁向永續。(華南永昌證券／提供)
淨零浪潮席捲全球，永續轉型是企業共同挑戰，ESG表現直接影響競爭力，華南永昌證券不僅自我革新，更與供應商攜手前行，日前特別舉辦供應商專題講座，邀請冠呈能源環控副總經理黃聖凱，分享ESG實務與節能減碳策略。

華南永昌證券董事長黃進明致詞時表示，華南金控從「永續治理、金融服務、員工培育、環境永續、社會共好」五大主軸展開行動，追求2050年淨零目標，「我們已將氣候變遷風險納入治理架構與風控機制，協助產業轉型、讓客戶保持競爭優勢。」

華南永昌證券積極推動綠色營運接軌國際，連三年獲英國標準協會（BSI）頒發Level-5+最高等級認證。對外，全面採購具環保標章的本地產品，並建立與供應商的溝通與改善機制，達成供應商100％簽署承諾書，將ESG風險管理有效延伸至外部合作夥伴；對內，透過員工教育深化永續意識，展現實踐的深度與決心。

黃聖凱指出，外界常誤解永續發展是企業「燒錢」的代名詞，實則不然。永續轉型不僅是因應全球趨勢的關鍵，更是企業強化競爭力的重要契機。透過系統性投入，企業可有效降低營運風險、回應市場與利害關係人的期待，並進一步提升獲利與品牌價值。例如在智慧建築與節能停車場的應用上，透過感應式照明與智慧管理系統，即可大幅降低用電成本，達到經濟與環境雙贏的目標。

然而，成本仍是多數企業在推動永續時最關注的課題之一。黃聖凱建議，可善用政府補助資源，例如，經濟部每年9至11月開放的ESCO（能源技術服務業）專案，針對空調、照明等節能設備汰換，降低初期投入成本。另一方面，可參與國內外永續獎項，將實際作為轉化為品牌形象與公關效益，提升市場與人才吸引力。

以華南永昌證券來說，營運據點陸續汰換節能空調與燈具，以及整併營業處所，並將逾五成燃油公務車更新為油電車，使2024年整體電力與汽油使用量分別年減1.7％、33％，達成年度目標。華南永昌證券將持續響應主管機關號召，力行環境保護、善盡企業社會責任及落實公司治理，實踐客戶、企業與社會共好，共創永續。

ESG 華南金控

