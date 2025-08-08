估價師示警：房市政策不調、本土型金融風暴要來了

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
近來接連發生建商財務困難發出停工公告，正心不動產估價師聯合事務所示警，若政策持續高壓調控，遲不調整，勢必將引爆中小型建商連鎖倒閉危機，進一步衝擊房市根基，甚至動搖金融體系穩定，形成本土型金融風暴。

正心不動產估價師聯合事務所協理陳孟筠表示，台灣住宅市場長期以預售屋作為主要銷售模式，建商大多仰賴預收款作為周轉資金。然而，新青安畸形設計、高利率環境，加上金融監理趨嚴，預售機制的財務脆弱性正被放大。

她表示，新青安政策有四大問題：

首先，政策以「利息補貼」作為單一誘因刺激購屋意願，卻未同步檢討土地與住宅供給，導致資金大量湧入需求端，導致供需錯配。此舉加速房價上漲，使得原本尚有能力購屋的族群反而被迫退出市場。

其次，在銀行法72-2條規範下，各銀行對於不動產放款本來已有總量控制，政策強力導引資金投入房貸市場，使金融機構對中小企業、綠能轉型與新創產業的融資空間遭到壓縮。

第三，政策缺乏明確且具執行力的監管機制，無法有效防堵「變相投資」與人頭戶濫用情形。部分民眾藉由低利優惠購屋後再轉租套利，使資源錯置至投機與資產型需求，違背原政策初衷。

第四，政策聚焦購屋補貼，但囤房稅與空屋稅等抑制閒置與炒作措施未同步啟動，使政策補貼在高房價結構中「打水漂」，無法改善市場長期失衡，讓結構性失衡持續惡化，房價居高不下，弱勢族群反而更難入市。

陳孟筠表示，新青安政策上路初期確實滿足部分剛性自住需求，短期內亦帶動一波買氣，但伴隨而來的是資金過度集中於不動產、利率攀升、撥款排擠與房價快速上漲等一系列負面效應。

目前建築業正面臨資金斷鏈與銷售遲滯的雙重壓力，若政策持續高壓調控而遲不調整，勢必將引爆中小型建商連鎖倒閉危機，甚至動搖金融體系穩定，形成本土型金融風暴。

她表示，為防範系統性風險擴散，政府應儘速檢討現行調控措施，鬆綁過度僵化的政策，即時挽回產業信心，才能阻止惡性循環全面蔓延。

建商 房價 預售屋

