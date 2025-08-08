非長期保證利費率保險 保發中心評估

金管會保險局副局長陳清源昨天表示，已請保發中心研究非長期保證利費率商品，其中利率部分主要和壽險有關，費率則和醫療險為主的健康險有關。保發中心的研究結果出來後，金管會也會和評議中心評估能否保障民眾權益。

陳清源舉例說，健康險涉及保證費率及保證續保等兩個層面，如果要作可調整式的保費，必須有完整經驗。

陳清源也說，壽險保單對於壽險公司經常會構成長期保證預定利率的壓力，而為了達到預定利率，許多壽險資金不得不投到國外，加上匯率升值導致業者經營的困難及壓力，因此保險局評估未來在商品設計，包括健康險、長期壽險是否可以用「可調整的商品設計」，取代過去的長期保證的概念。