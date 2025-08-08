聽新聞
台壽樂齡友善調查 逾3成熟齡無效運動陷危「肌」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台灣人壽發布樂齡友善調查結果，逾三成運動咖盲做無效運動。圖／台灣人壽提供
台灣人壽發布樂齡友善調查結果，逾三成運動咖盲做無效運動。圖／台灣人壽提供

中信金控旗下台灣人壽發布二○二五「樂齡友善調查」，結果顯示逾三成四十歲以上熟齡族很少或從不運動；即使是愛「動」族，仍有百分之卅五點二僅做散步、走路等無效運動，甚至把家務或工作勞動當成運動，顯示民眾對正確運動認知不足，老後健康可能危「肌」四伏。

台灣人壽也將在八月廿八日舉辦樂齡論壇，台壽董事長許舒博和總經理莊中慶將連袂出席，緯創醫學科技董事長黃俊東也將在會中全球首度亮相「ＡＩ運動輔助機器人」。

台灣人壽連續四年針對樂齡友善議題進行調查，今年以運動友善為調查主軸，近七成四十歲以上民眾有規律運動，超過三成很少運動甚至不運動，當中有八成把「不動如山」歸因是「忙、懶、累」；有兩成以上認為做家務或工作中勞動就是在運動。自認是運動咖的民眾，竟有超過三分之一把走路、爬樓梯、做家事代替運動，強度、時間都不足等同盲做無效運動；而百分之六十四點八做有效運動者，則過半數運動強度未達標準，調查也發現逾四成民眾沒聽過或不了解肌少症，輕忽後果可能增加死亡或失能風險。

調查也發現，百分之四十五點五運動咖最喜歡離家近、交通便利的運動場所，因此，台灣人壽提出「新．速．實．簡」打造樂齡友善運動方程式，以創新科技、運動便利店、外溢好康、簡便數位工具給民眾。此外，四成以上女性喜歡有ＡＩ教練指引從事健康有效運動；男性則看重運動成效，首選具記錄追蹤運動數據功能的數位科技。

