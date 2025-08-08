聽新聞
0:00 / 0:00

首購、自住及已承諾房貸爭議案件 銀行將設申訴窗口

聯合報／ 記者朱漢崙藍鈞達／台北報導

政府去年祭出打炒房政策，卻也衍生不少房貸爭議。金管會昨天表示，已請銀行公會及各銀行總行針對「首購」、「自住」及「已承諾」的房貸爭議案件設置單一申訴窗口，希望銀行優先處理這三類申訴案，並應積極協助，不宜直接拒貸。

金管會銀行局主秘張嘉魁說，近半年大約接獲卅件與房貸相關的申訴案件，有些屬於個案、有些和新青安與央行管制有關，若牽涉政策也會適度說明或轉給相關部會。他表示，銀行局會將這些申訴案轉給銀行處理，銀行主要會先確認是否為首購貸款，以優先處理；申訴內容還包括申請不到貸款，或撥款速度太慢等。

外傳許多民眾申請房貸被銀行要求額外購買人壽保險，張嘉魁則說，金管會在一○一年已發函，通令銀行辦理房貸時不可搭售房貸壽險為條件，也不能不當勸誘。

對於新青安貸款傳出成數不如預期等情況，財政部昨天表示，銀行於預售屋交屋受理民眾申貸時，是以現場實勘、市場行情、屋況與區域行情等多項客觀因素進行鑑價，預售屋價格僅為參考因素之一，並非核貸的依據。

財部已督促公股銀行持續滾動檢討房貸可用額度，加速釋出可用額度，額度緊俏銀行可轉介至其他公股銀行承作，以加速撥款作業。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則說，貸款如今儼然成為房市頭號痛點，除了民眾抱怨新青安借不到，還有貸款排隊時間太長、貸款成數不如預期。尤其是預售交屋市場，許多民眾再三確認能有八成貸款，結果現在不僅貸款不到七成，利率還突破百分之二點五，導致民眾還得一家家詢問，造成很大困擾。

此外，徐佳馨說，可能因為房貸餘額不足，很多銀行申貸過程拉得很長，也讓民眾無所適從；未來有單一窗口解決，因房貸業務牽涉廣泛，確實能提升效率，避免癱瘓銀行其他業務。

房貸 壽險 金管會 打炒房 新青安房貸

延伸閱讀

半年爆30件申訴！新青安遭限多 金管會：這三類人禁隨意拒貸

三大類房貸爭議 金管會下令銀行公會和國銀總行成立單一窗口處理

新青安兩年已貸近兆元 財政部促公股銀行加速釋出房貸額度辦理

銀行圈存48小時是否要延長？金管會和刑事局都說不用

相關新聞

金管會擬修法阻詐 建立銀行和虛幣業跨業照會機制

為加強打詐，金管會銀行局局長童政彰昨天表示，金管會研議修正詐防條例，建立銀行和虛擬貨幣業者之間的跨業照會機制，透過掌握幣...

非長期保證利費率保險 保發中心評估

金管會保險局副局長陳清源昨天表示，已請保發中心研究非長期保證利費率商品，其中利率部分主要和壽險有關，費率則和醫療險為主的...

台壽樂齡友善調查 逾3成熟齡無效運動陷危「肌」

中信金控旗下台灣人壽發布二○二五「樂齡友善調查」，結果顯示逾三成四十歲以上熟齡族很少或從不運動；即使是愛「動」族，仍有百...

首購、自住及已承諾房貸爭議案件 銀行將設申訴窗口

政府去年祭出打炒房政策，卻也衍生不少房貸爭議。金管會昨天表示，已請銀行公會及各銀行總行針對「首購」、「自住」及「已承諾」...

愛車泡水 金管會：須加保附加條款才有保障

近期西南氣流帶來豪雨重創中南部，不少汽車因此變泡水車，金管會今天表示，現行汽車保險分成甲式、乙式及丙式車體損失保險，但未...

繳稅+發股息救援！6月國銀放款回溫 金融圈示警這件事

放款動能短暫回升，但企業長期投資仍顯疲軟。據金管會截至6月底統計，國銀總放款餘額43兆864億元，月增1,506億元是近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。