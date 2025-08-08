首購、自住及已承諾房貸爭議案件 銀行將設申訴窗口

政府去年祭出打炒房政策，卻也衍生不少房貸爭議。金管會昨天表示，已請銀行公會及各銀行總行針對「首購」、「自住」及「已承諾」的房貸爭議案件設置單一申訴窗口，希望銀行優先處理這三類申訴案，並應積極協助，不宜直接拒貸。

金管會銀行局主秘張嘉魁說，近半年大約接獲卅件與房貸相關的申訴案件，有些屬於個案、有些和新青安與央行管制有關，若牽涉政策也會適度說明或轉給相關部會。他表示，銀行局會將這些申訴案轉給銀行處理，銀行主要會先確認是否為首購貸款，以優先處理；申訴內容還包括申請不到貸款，或撥款速度太慢等。

外傳許多民眾申請房貸被銀行要求額外購買人壽保險，張嘉魁則說，金管會在一○一年已發函，通令銀行辦理房貸時不可搭售房貸壽險為條件，也不能不當勸誘。

對於新青安貸款傳出成數不如預期等情況，財政部昨天表示，銀行於預售屋交屋受理民眾申貸時，是以現場實勘、市場行情、屋況與區域行情等多項客觀因素進行鑑價，預售屋價格僅為參考因素之一，並非核貸的依據。

財部已督促公股銀行持續滾動檢討房貸可用額度，加速釋出可用額度，額度緊俏銀行可轉介至其他公股銀行承作，以加速撥款作業。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則說，貸款如今儼然成為房市頭號痛點，除了民眾抱怨新青安借不到，還有貸款排隊時間太長、貸款成數不如預期。尤其是預售交屋市場，許多民眾再三確認能有八成貸款，結果現在不僅貸款不到七成，利率還突破百分之二點五，導致民眾還得一家家詢問，造成很大困擾。

此外，徐佳馨說，可能因為房貸餘額不足，很多銀行申貸過程拉得很長，也讓民眾無所適從；未來有單一窗口解決，因房貸業務牽涉廣泛，確實能提升效率，避免癱瘓銀行其他業務。