聽新聞
0:00 / 0:00

金管會擬修法阻詐 建立銀行和虛幣業跨業照會機制

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
金管會研議修正詐防條例，未來金融業可以和虛擬資產業務業者跨業照會，即時掌握資訊。圖／聯合報系資料照片
金管會研議修正詐防條例，未來金融業可以和虛擬資產業務業者跨業照會，即時掌握資訊。圖／聯合報系資料照片

為加強打詐金管會銀行局局長童政彰昨天表示，金管會研議修正詐防條例，建立銀行和虛擬貨幣業者之間的跨業照會機制，透過掌握幣流及金流，以有利打詐；此外，針對檢調發現詐騙集團利用開立法人帳戶再轉變為人頭戶，金管會也已採取管制措施，並要求銀行落實ＫＹＣ（認識你的客戶）進行查驗。

立法院財委會昨赴國泰世華銀行、華南銀行考察國銀防詐成效。童政彰會後指出，行政院已詢問各部會對於詐防條例的修法意見，金管會將提出強化虛幣及銀行之間跨業管理的修法建議，由於虛擬貨幣的主管機關也是金管會，所以會先由金管會來作虛幣和銀行業務的跨業規管，虛擬資產法上路之後，規管強度也將提高。

童政彰指出，現在已建立照會機制的只有銀行之間，金管會希望至少虛擬幣和銀行金流之間都要跨業照會，未來透過虛擬資產法納管虛擬幣之後，就會更精準建立跨業照會機制。

此外，金管會研議提出詐防條例第八條第二項修正條文，未來金融業可以和虛擬資產業務（ＶＡＳＰ）業者跨業照會，即時掌握資訊。

針對現行規定企業法人開設銀行帳戶，實收資本額廿萬元以下免驗資，檢調發現有些詐團藉此申請開戶，銀行以為是小商家因此核准，後來法人戶可能轉賣成人頭戶。

童政彰指出，已經採取一連串管控措施，銀行公會在實務上都有規範，銀行也會特別針對這類小型商家開戶進行ＫＹＣ，後續持續監控以加強管控。

童政彰分析，外資銀行的風險屬性各有不同，例如外銀若在台灣設點是服務台灣當地的大型跨國企業，就不會有人頭戶問題，相形之下，免驗資企業較多的銀行，風險比較高，金管會也相對要求這類外銀要以自家客層的不同進行更高的風險辨識，廿九家外國銀行的分行也將加入打詐聯防平台。

對於尚未有被害人產生、無法通報為警示戶的「可疑帳戶」，童政彰說，五月起建立銀行的聯防通報機制，可透過銀行間的照會攔阻潛在被害人匯款到可疑帳戶，甚至銀行可透過凍結帳戶的方式，在錢匯出後可因為凍結而退回潛在被害人的帳戶。

童政彰指出，金管會先前向警政署建議建立電子化通報平台已建置完成，今年五月接著建置預警通報平台，由警政署刑事警察局把異常的態樣、帳號給銀行，銀行若發現是其客戶，就會調閱客戶最近的金流資料，讓銀行掌握這是可能成為警示戶的帳戶，或是也有凍結資產的權力；在跨行通報之下，款項就算匯出，對方銀行也可啟動資產凍結作業。

打詐 法人 金管會 行政院 虛擬貨幣

延伸閱讀

半年爆30件申訴！新青安遭限多 金管會：這三類人禁隨意拒貸

三大類房貸爭議 金管會下令銀行公會和國銀總行成立單一窗口處理

立院朝野協商邀卓榮泰打詐成效專案報告 政院反對未果

銀行圈存48小時是否要延長？金管會和刑事局都說不用

相關新聞

金管會擬修法阻詐 建立銀行和虛幣業跨業照會機制

為加強打詐，金管會銀行局局長童政彰昨天表示，金管會研議修正詐防條例，建立銀行和虛擬貨幣業者之間的跨業照會機制，透過掌握幣...

非長期保證利費率保險 保發中心評估

金管會保險局副局長陳清源昨天表示，已請保發中心研究非長期保證利費率商品，其中利率部分主要和壽險有關，費率則和醫療險為主的...

台壽樂齡友善調查 逾3成熟齡無效運動陷危「肌」

中信金控旗下台灣人壽發布二○二五「樂齡友善調查」，結果顯示逾三成四十歲以上熟齡族很少或從不運動；即使是愛「動」族，仍有百...

首購、自住及已承諾房貸爭議案件 銀行將設申訴窗口

政府去年祭出打炒房政策，卻也衍生不少房貸爭議。金管會昨天表示，已請銀行公會及各銀行總行針對「首購」、「自住」及「已承諾」...

愛車泡水 金管會：須加保附加條款才有保障

近期西南氣流帶來豪雨重創中南部，不少汽車因此變泡水車，金管會今天表示，現行汽車保險分成甲式、乙式及丙式車體損失保險，但未...

繳稅+發股息救援！6月國銀放款回溫 金融圈示警這件事

放款動能短暫回升，但企業長期投資仍顯疲軟。據金管會截至6月底統計，國銀總放款餘額43兆864億元，月增1,506億元是近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。