熱錢湧入 台幣勁揚1.7角

美國總統川普宣布將開徵半導體100%關稅，台積電將因投資美國豁免，台北股、匯昨（7）日同步走升，新台幣匯率盤中一度升逾2角，終場以29.82元收盤，勁升1.7角，成交量19.57億美元。匯銀人士表示，央行昨日再度買匯阻升，使升勢收斂，外資熱錢匯入近9億美元，是台幣強升主因。

新台幣昨日以29.95元開盤，升值4分，隨台股大漲，外資急湧匯入推升新台幣，上午盤升破29.9，下午盤再升破29.8，重現「29.7」字頭，盤中高低震盪達2.38角。

川普宣布半導體關稅高達100%，但不適用在美國設廠企業。市場解讀為台積電大利多，外資除積極匯入且大量買超。法人解讀，外資匯入近9億美元且買超台股，順勢帶動新台幣勁揚。

隨對等關稅將暫告一段落，聯準會（Fed）似乎成了美國總統川普下一個要「調控」對象，市場預期Fed將降息且Fed主席換將，美元指數昨日下跌0.79%，在98附近，主要亞幣及歐元全面走強。

匯銀主管認為，Fed主席若換人，新主席政策立場將與鮑爾不同，影響市場對未來利率預期，川普傾向由鴿派（傾向寬鬆、低利率）人士接任，預期降息機率恐再增加，10年期美債殖利率本周一度下滑至4.18%附近。

央行統計，昨日韓元升值0.77%為最強亞幣，台幣升值0.57%次之，日圓升值0.52%，星元升值0.37%，人民幣升值0.18%；歐元則強升0.93%。