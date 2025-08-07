兆豐金前七月稅後純益224億元持續追趕 獲利年減幅度縮小至一成以內
兆豐金控（2886）今天公告7月自結稅後純益42.49億元，單月獲利較前月下滑11.9%，主因前月認列所得稅利益7億多元墊高基期，累計前七月稅後純益達224.4億元，較去年同期獲利年減幅度縮小至8.74%，累計每股稅後純益（EPS）為1.51元。
兆豐金核心子公司兆豐銀7月受惠財務操作收益挹注，以及股息入帳達高峰，約13億元，使兆豐銀7月單月獲利33.45億元，月增3.95%，累計前七月稅後純益187.14億元，年減幅度也再收窄至11.3%。兆豐證券7月稅後純益4.62億元，月增15.5%，累計前七月獲利11.53億元，年減42%，因今年來指數下跌且成交量縮，兆豐票券7月稅後純益2.67億元較前月略增，累計前七月獲利15億元，年增11.6%，兆豐產險7月獲利較前月下滑近35%，單月小賺0.8億元，但累計獲利4.76億元則是年成長2倍多。
