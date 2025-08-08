金管會、財政部力挺 三類房貸 銀行不得拒貸

房貸政策夾殺，民眾貸款買房愈來愈難。金管會、財政部兩大財金部會，昨（7）日聯手，針對「首購族」、「自住型買方」、以及「已取得銀行貸款承諾額度」者，要求銀行不得任意拒貸，同時要求公股行庫滾動檢討房貸可用額度，加速釋出可用額度。

據金管會統計，近半年共接獲30件民眾房貸申訴案，集中在「新青安貸款」與「央行限貸令」兩大類型，申訴內容多涉及貸款困難、撥款緩慢、貸款成數不足等問題，引發民眾反彈。

兩大財金部會出手挺房貸 圖／經濟日報提供

金管會昨日要求銀行承辦房貸時，需遵守三大原則。一、房貸資源應優先提供給「首購族」、「自住型買方」、以及「已取得銀行貸款承諾額度」者。二、對上述三類房貸戶，不得任意拒貸，銀行應積極協助解決問題；三、銀行公會、與各銀行總行須設立「單一申訴窗口」，集中處理房貸爭議，加快內部處理速度。

金管會主委彭金隆說，撥款速度緩慢，可能有三大原因，一是整體房貸的量縮、二是部分公股銀行不動產放款占比已逼近《銀行法》第72-2條上限，須額控，三是央行信用管制。

銀行局主秘張嘉魁說，過往銀行公會與各銀行僅提供一般性諮詢電話，處理機制分散，缺乏統一窗口。此次新制明確要求設立「申訴單一窗口」，並設於各銀行總行，未來由總行「由上而下」統一處理可加快回應，確保訴求被落實。依現行作法，若申訴內容牽涉單一銀行，金管會會轉請該銀行處理；如涉及政策方向，則會適度回應政策說明。

張嘉魁也重申，銀行辦理房貸禁止以房貸壽險做為搭售條件，過程中也不能有不當勸誘情況。

金管會提醒，若遇房貸相關爭議，可撥打銀行公會申訴專線 (02)8596-2345，或至公會網站「銀行購置住宅貸款資訊揭露專區」查詢各銀行總行之專責申訴窗口；亦可致電金管會代表號 (02)8968-9665進一步了解相關處理機制。

有關新青安撥貸排隊時間，有傳三個月到甚至六個月不等，財政部昨日表示，將督促公股行庫，除持續滾動檢討房貸可用額度，加速釋出可用額度外，額度較緊俏銀行也可轉介民眾至其他公股銀行承作，以加速撥款作業。