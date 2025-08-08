房貸難導致民怨多 擠不出錢… 銀行業者無奈

房貸難導致民怨多，財部與金管會昨（7）日雙雙要求公股銀等持續滾動檢討房貸可用額度，加速釋出額度滿足首購族，惟銀行坦言目前重點就是「沒有額度（沒錢）」，有大型行庫高達千億元的排撥房貸，實在難以有餘裕，尤其還有央行管控集中度問題，政策不變，限貸問題難解，到年底只會愈排愈久。

近日申貸被勸退、成數不足面臨違約等新青安問題頻傳，主因是史上最大交屋潮湧入加上中央銀行嚴格管控，年初尚有餘裕承作房貸的銀行也「撐不下去」。

事實上，公股銀高層指出，銀行法第72-2不動產放款天條其實不是問題，這一直在遵守，沒有觸法疑慮，每天動態監控，目前法規上限是30%，大型行庫的1%約有300億額度，但銀行認為，央行對於年底不動產集中度降減的期待鬆綁才是重點，雖然銀行土建融下降，但整批房貸湧入的量更大。

房貸市場緊張，公股銀早已為滿足政策任務而盡力擠出額度，有行庫因流動性覆蓋率（LCR）趨緊，向郵匯局吸收轉存款，但如果是用於房貸等長期放款，郵匯局要以1年期定存利率1.725%向銀行收取利息，故若是用於承作新青安，相當於利差趨近於零，形同做公益，因此銀行也加緊從市場吸收散戶3個月至6個月或1年期定存，甚至發債，緩解資金成本及壓力。