國銀放款增額 三個月高點

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會截至6月底統計，國銀總放款餘額43兆864億元，月增1,506億元是近三個月新高，主因周轉金需求轉正，貢獻逾半成長動能。

銀行局主秘張嘉魁昨（7）日說，今年延後報稅至6月，加上企業發股息的資金需求，使6月成資金調度高峰，推升周轉金放款走揚。

以用途別觀察，周轉金放款餘額增至21兆8,970億元，月增827億元是三個月來最大增幅；但企業投資放款則續降至9,216億元，月減61億元，已連兩月萎縮。

即便6月單月放款回升，累計上半年新增放款僅8,788億元，不及去年同期的一半。

金融圈認為，關稅政策不明、產業景氣分歧，企業長期支出仍保守，投資意願未明顯回升。展望後市，一家銀行主管指出，依往例，隨繳稅季結束，政府稅收進帳加速還款腳步，可能導致7月放款量反轉下滑。

周轉金放款

三大類房貸爭議 金管會下令銀行公會和國銀總行成立單一窗口處理

看關稅與232條款影響 金管會：保險業流動性無虞

6月國銀新南向放款連三減

外幣放款 面臨三大變數

相關新聞

金管會、財政部力挺 三類房貸 銀行不得拒貸

房貸政策夾殺，民眾貸款買房愈來愈難。金管會、財政部兩大財金部會，昨（7）日聯手，針對「首購族」、「自住型買方」、以及「已...

壽險保費融資引爆新戰火 瞄準高資產財管商機

隨著亞洲資產管理中心正式啟動，台灣壽險業迎來新一波產品創新與高資產客群的爭奪戰，其中，「保費融資」成為壽險公司與銀行搶先...

金管會擬修法阻詐 建立銀行和虛幣業跨業照會機制

為加強打詐，金管會銀行局局長童政彰昨天表示，金管會研議修正詐防條例，建立銀行和虛擬貨幣業者之間的跨業照會機制，透過掌握幣...

群益金鼎證 挺科技權證

「川普2.0」時代以後，美國貿易戰對象由中國擴大至全球，面對金融市場的變動，群益金鼎證券總經理李文柱表示，政策快速變動為...

金管會打詐 推跨業照會機制

為強化詐騙防制力道，金管會已研提《詐欺犯罪危害防制條例》（簡稱《打詐條例》）修法，將推動建立銀行與虛擬資產服務業者（VA...

熱錢湧入 台幣勁揚1.7角

美國總統川普宣布將開徵半導體100%關稅，台積電將因投資美國豁免，台北股、匯昨（7）日同步走升，新台幣匯率盤中一度升逾2...

