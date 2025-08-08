國銀放款增額 三個月高點

據金管會截至6月底統計，國銀總放款餘額43兆864億元，月增1,506億元是近三個月新高，主因周轉金需求轉正，貢獻逾半成長動能。

銀行局主秘張嘉魁昨（7）日說，今年延後報稅至6月，加上企業發股息的資金需求，使6月成資金調度高峰，推升周轉金放款走揚。

以用途別觀察，周轉金放款餘額增至21兆8,970億元，月增827億元是三個月來最大增幅；但企業投資放款則續降至9,216億元，月減61億元，已連兩月萎縮。

即便6月單月放款回升，累計上半年新增放款僅8,788億元，不及去年同期的一半。

金融圈認為，關稅政策不明、產業景氣分歧，企業長期支出仍保守，投資意願未明顯回升。展望後市，一家銀行主管指出，依往例，隨繳稅季結束，政府稅收進帳加速還款腳步，可能導致7月放款量反轉下滑。