台債7月交易 攀今年來新高

櫃買中心公布債券買賣統計，7月整體台債買賣交易合計近5,000億元，達4,956億元創下今年以來新高；而買債王與賣債王均由「凱基證」奪下。櫃買中心資料顯示，凱基證7月買進台債491.7億元，奪下金融機構買債冠軍，同時賣債金額第一也是凱基證，單月賣出654.27億元，凱基證成為7月債市交易王，市占率23.1%，排名第一。

7月買進台債的前五大機構，有四家為證券商，一家為銀行；凱基證在7月躍升為買債龍頭，買進台債491.7億元。

其次為元富證券買進158.1億元，排名第三為元大證券121.8億元，第四及第五名則分別為中信銀的104.8億元，及永豐金證券104.1億元。

至於7月賣出台債的前五大機構，凱基證券以654.2億元奪冠，其次為富邦證券224.5億元，元富證券的194.2億元排名第三，元大證券以191.4億元居第四，永豐金證券以185.5億元排名第五。

若以淨買超金額看，前5大淨買超券商分別為中信銀89.3億元，其次為元大銀的63.2億元，排名第三為兆豐票券的26.5億元，中華郵政以26.2億元排名第四，第一銀以23.3億元拿下第五。

至於淨賣超金額前五大，依次為凱基證券淨賣超162.5億元，富邦證券淨賣超150.7億元，彰化銀（2801）淨賣超117.3億元，永豐金證券淨賣超81.3億元，元大證69.5億元。

券商分析，7月台債交投活絡，主要是第3季新債發行金額將較去年同期下滑，市場預期供給減少，投資者趁市場波動套利；其次壽險公司與投信、銀行等大型法人機構，在6月底結帳後，於7月展開新一輪資產部位調整。

業者指出，國內外股市波動加劇，加上關稅不確定因素，使部分資金轉向債市尋求避險。7月10年期公債殖利率月底為1.377%，相較月初為1.398%，再降了2.19個基本點；若和今年初相較，殖利率更是下滑了29個基本點。