聽新聞
0:00 / 0:00

市場波動擴大 台債磁吸資金

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

據櫃買中心統計，7月台債買進和買出合計金額達4,956億元，創今年新高，新債減少及市場參與者眾是關鍵兩因素，財政部公布今年第3季發債金額僅650億元，相較於去年同期公債發行金額共1,100億，減少了450億元。市場參與者眾，但新債發行減少，市場波動擴大也吸引新進場的資金。

交易員指出，Fed在7月底為期兩天的貨幣政策會議，維持基準利率在4.25%至4.5%不變，連續第五次按兵不動。Fed 主席鮑爾表示關稅政策對通膨影響仍待觀察，並暗示短期無降息急迫性，惟受到上周五出爐的7月非農就業報告遠低於預期，較前月微幅增加7.3萬人，遠低於預期的10萬人，投資人對於預期9月Fed降息機率驟升，8月以來，10年期美債殖利率下跌。而台債因資金充裕、籌碼稀少，各年期殖利率仍維持在相對低檔水位，以10年期公債殖利率來看，7月底已經跌到1.376%，8月則有呈現微幅上揚。

券商表示，目前債市參與者眾多，包括壽險、投信、銀行與外資和勞退及勞保等各路資金，看好台債的穩定性與利差操作空間。

Fed 殖利率

延伸閱讀

與他國關稅協議大致談妥！美財長貝森特點名 「這國」：貿易震撼將至

通膨回溫就業卻創疫情後最冷…鮑爾不降息背後 聯準會內部鷹鴿之爭

川普刁難鮑爾「實境秀」背後 藏低利率、弱美元非成功不可壓力

暗批川普？鮑爾：聯準會若無獨立性「易讓人操控利率影響選舉」

相關新聞

金管會、財政部力挺 三類房貸 銀行不得拒貸

房貸政策夾殺，民眾貸款買房愈來愈難。金管會、財政部兩大財金部會，昨（7）日聯手，針對「首購族」、「自住型買方」、以及「已...

壽險保費融資引爆新戰火 瞄準高資產財管商機

隨著亞洲資產管理中心正式啟動，台灣壽險業迎來新一波產品創新與高資產客群的爭奪戰，其中，「保費融資」成為壽險公司與銀行搶先...

金管會擬修法阻詐 建立銀行和虛幣業跨業照會機制

為加強打詐，金管會銀行局局長童政彰昨天表示，金管會研議修正詐防條例，建立銀行和虛擬貨幣業者之間的跨業照會機制，透過掌握幣...

群益金鼎證 挺科技權證

「川普2.0」時代以後，美國貿易戰對象由中國擴大至全球，面對金融市場的變動，群益金鼎證券總經理李文柱表示，政策快速變動為...

金管會打詐 推跨業照會機制

為強化詐騙防制力道，金管會已研提《詐欺犯罪危害防制條例》（簡稱《打詐條例》）修法，將推動建立銀行與虛擬資產服務業者（VA...

熱錢湧入 台幣勁揚1.7角

美國總統川普宣布將開徵半導體100%關稅，台積電將因投資美國豁免，台北股、匯昨（7）日同步走升，新台幣匯率盤中一度升逾2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。