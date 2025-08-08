市場波動擴大 台債磁吸資金

據櫃買中心統計，7月台債買進和買出合計金額達4,956億元，創今年新高，新債減少及市場參與者眾是關鍵兩因素，財政部公布今年第3季發債金額僅650億元，相較於去年同期公債發行金額共1,100億，減少了450億元。市場參與者眾，但新債發行減少，市場波動擴大也吸引新進場的資金。

交易員指出，Fed在7月底為期兩天的貨幣政策會議，維持基準利率在4.25%至4.5%不變，連續第五次按兵不動。Fed 主席鮑爾表示關稅政策對通膨影響仍待觀察，並暗示短期無降息急迫性，惟受到上周五出爐的7月非農就業報告遠低於預期，較前月微幅增加7.3萬人，遠低於預期的10萬人，投資人對於預期9月Fed降息機率驟升，8月以來，10年期美債殖利率下跌。而台債因資金充裕、籌碼稀少，各年期殖利率仍維持在相對低檔水位，以10年期公債殖利率來看，7月底已經跌到1.376%，8月則有呈現微幅上揚。

券商表示，目前債市參與者眾多，包括壽險、投信、銀行與外資和勞退及勞保等各路資金，看好台債的穩定性與利差操作空間。