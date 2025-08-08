壽險保費融資引爆新戰火 瞄準高資產財管商機

隨著亞洲資產管理中心正式啟動，台灣壽險業迎來新一波產品創新與高資產客群的爭奪戰，其中，「保費融資」成為壽險公司與銀行搶先布局的重點服務。

國泰人壽昨（7）日宣布開放六張利變型壽險保單適用保費融資服務，為高資產客戶創造資金彈性與價值；渣打銀行亦宣布攜手保誠人壽推出「保費融資」方案，展現其在高資產財富管理市場的創新實力與優勢。

所謂保費融資（Premium Financing），是指客戶尚未購買保單時，即透過銀行貸款方式，支付高額壽險保費，由保單作為擔保品，用以維持資金靈活性。

為協助高資產客戶創造資金彈性與價值，國泰人壽昨日宣布與國泰世華銀行合作保費融資服務，除了高雄資產管理專區的專屬商品美添增鑽外，保費融資服務也適用於旭滿鑫利率變動型終身壽險、泰美好利率變動型美元終身壽險、鑫得利利率變動型終身壽險、美添增鑫利率變動型美元終身壽險、鑽美滿利率變動型美元終身壽險，一共六張保單，客戶可在一定的自備金額下，投保更高的保險額度，協助保戶彈性運用資金，達高效財務規劃與資產傳承布局。

渣打國際商業銀行昨日亦宣布攜手保誠人壽推出「保費融資 」方案，成為首家提供保費融資方案的外商銀行。渣打銀行財富管理處處長Samrat Khosla指出，「對高資產客戶而言，累積財富、強化保障與傳承規劃，從來都不是單選題。在這樣的需求下，渣打銀行借鑒國外其他市場的成功經驗，帶給台灣投資者保費融資方案，可有效兼顧資產傳承、強化保障、以及多元配置的多重需求。­」

金管會統計，截至2025年6月底，台灣淨資產逾1億元的高資產客戶已達1萬5,035人，年增57.86％；其中，保險資產配置比重為11%，為第四大配置項目，顯示高資產客群對保險商品仍具高度需求。

國泰人壽積極搶攻市場，率先開出首批試營運保險業的第一單，為壽險業揭開全新競爭序幕。該名客戶為73歲女性，且非國壽現有500萬元保費的目標客戶，但有淨資產超過1億元符合高資產客戶標準，投保國壽在專區特許商品「國泰人壽美添增鑽利率變動型美元終身壽險」，投保保費12.96萬美元（約新台幣380萬元）。

國泰人壽表示，高資產專屬商品「國泰人壽美添增鑽利率變動型美元終身壽險」，開辦一個月內，受理保費已累積逾新台幣5,000萬元；特別的是，這些客戶皆非國壽既有潛在高資產名單，可見台灣隱藏的高資產商機。國壽目標在今年底前美添增鑽年繳化保費達到4.5億元。