愛車泡水 金管會：須加保附加條款才有保障

中央社／ 台北7日電
金管會表示，現行汽車保險分成甲式、乙式及丙式車體損失保險，但未把颱風洪水造成損失納入保障範圍。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
近期西南氣流帶來豪雨重創中南部，不少汽車因此變泡水車，金管會今天表示，現行汽車保險分成甲式、乙式及丙式車體損失保險，但未把颱風洪水造成損失納入保障範圍，民眾若有需求可加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，才有保障。

金管會保險局副局長陳清源今天在例行記者會上表示，保險可分成個人保險跟企業保險2部分，中南部受災範圍廣，不只是個人跟企業可能受影響，住家或是汽車也可能造成損失。以個人保險說明，目前住宅火災保險承保範圍已包含「住宅颱風及洪水災害補償保險」，住宅因颱風或洪水造成的損失，住宅淹水達50公分以上，針對3地區分別提供7000到9000元的基本保障。

陳清源指出，民眾如果覺得基本保障不足，可跟保險公司要求加保「超額颱風及洪水保險附加條款」，附加條款還會提供超過基本保障的賠償責任，另外也提供每天3000元，不超過60天的臨時住宿費用。

此外，近期也有許多土石流災情，陳清源說，如果房屋位在低窪地區或山坡地，民眾可選擇加保「地層下陷、滑動或山崩保險附加條款」，保障因颱風或洪水引起地層滑動或下陷、山崩、地質鬆動、沙及土壤流失（包括土石流）導致的損失。

他指出，很多汽車也因淹水造成損失，不過現行汽車保險分成甲式、乙式及丙式車體損失保險，但並未把颱風與洪水造成損失納入保障範圍，民眾住家如果在低窪處，考量颱風或洪水可能造成汽車損失，可加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，保障車輛因颱風或洪水等事故所造成的損失。

企業保險方面，陳清源指出，企業最常投保的火災保險是商業火災綜合保險，屬於概括承保方式，最主要是承保建築物、機器設備及動產等標的物，因突發不可預料意外事故導致損失，因此有承保颱風及洪水帶來的損失。

不過，陳清源也說，商業火災保險承保範圍需要正面表列，因此未承保保險標的物因颱風或洪水所致損失，企業可另外加保「颱風及洪水保險附加條款」，以轉嫁天災風險，建議企業投保時可向保險公司諮詢，確認承保範圍是否符合需求。

