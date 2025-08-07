快訊

美籍女子來台旅行帶手槍入境...到景點趴趴走 出境前安檢才被發現

凱基人壽獲金管會准7月增提外匯價格變動準備金234億元 有利獲利表現

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

凱基金控（2883）旗下凱基人壽7日公告，向金管會申請於7月增提外匯價格變動準備金獲准，增提外價金金額為新台幣234.02億元，凱基金控預計近日公告7月自結獲利，預期取得外準金「第二桶金」後，將有利於平抑匯兌損失與增色獲利表現。

新台幣第2季暴力升值達約10%，壽險業飽受匯兌損失之苦，外準金見底難以因應未來可能的匯兌風險，金管會因此緊急允許壽險業可釋出過往特定保單多提存責任準備金的40%，但要求準備金釋出採一次性入帳，不可月月自由選，以及須在財報揭露影響數，且須提存全年獲利的三成入外匯準備金。六大壽險中，除了凱基人壽外，其餘多在6月就已經申請獲准釋出責任準備金轉列外準金，或是入當期盈餘，使6月獲利不致再受過大衝擊，而凱基人壽則是提出於7月釋出責準金增提，今天公告取得金管會核准，於7月增提外匯價格變動準備金新台幣234.02億元。

凱基人壽之前表示，6月並未向金管會提出「準備金計提基礎調整」申請，後 續將持續觀察外匯市場變動情況，進行評估。6月底凱基人壽的外準金餘額剩下約24億元，因此7月提申請，獲准釋出234.02億元入外準金。

新台幣 凱基人壽

